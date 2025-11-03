Champions League: Dónde VER Liverpool vs Real Madrid y todos los partidos de la Jornada 4 EN VIVO y GRATIS

La Champions League avanza con la cuarta jornada de la fase de liga

Regresa la Champions League con acción correspondiente de la Jornada 4 de la fase de liga. Habrá duelos interesantes, pero sin duda el que se llevará las miradas es el Liverpool vs Real Madrid, dos de los equipos más ganadores del torneo y que buscarán la victoria para seguir en lo alto de la clasificación.

Liverpool es décimo con seis unidades luego de dos partidos ganados y una derrota. Por su parte, el Real Madrid es uno de los siete equipos invictos, además, es uno de los cinco clubes que marchan con paso perfecto de 3 conquistas para un total de 9 unidades.

¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 4 de la Champions League?

Napoli vs Eintracht Frankfurt - 11:45 am - Caliente TV (Fox One)

Estrella Roja vs Arsenal - 11:45 am - TNT Sports (HBO Max)

Liverpool vs Real Madrid - 14:00 hrs - TNT Sports (HBO Max)

PSG vs Bayern Munich - 14:00 hrs - Caliente TV (Fox One)

Atlético de Madrid vs Union Saint Gilloise - 14:00 hrs - TNT Sports (Space)

Juventus vs Sporting de Lisboa - 14:00 hrs - Caliente TV (Fox One)

Tottenham Hotspur vs Copenhague - 14:00 hrs - HBO Max

Olympiacos vs PSV Eindhoven - 14:00 hrs - Caliente TV (Fox One)

Bodo Glimt vs Monaco - 14:00 hrs - HBO Max

Noche de reencuentros en Inglaterra

Trent Alexander-Arnold regrese a Anfield con el Real Madrid. A lo largo de diez años con Liverpool, Trent, conquistó dos títulos de la Liga Premier y otro de Champions League, después de surgir de su academia. Anunció en mayo su salida de su club, siendo abucheado por los enfadados aficionados de los Reds.

El sorteo de la Champions deparó un rápido regreso a Liverpool para Alexander-Arnold, quien ha dicho que amará al club de por vida y tiene emociones encontradas sobre el próximo partido.

Los abucheos a Alexander-Arnold en mayo pasado, cuando Arsenal fue el visitante, provocaron que Jurgen Klopp, el antecesor de Klopp, apagara su televisor, diciendo: “No podría haber estado más decepcionado”.

Más reclamos tuvieron como efecto que los aficionados de Liverpool se calmasen para los partidos restantes en casa, y Slot no estaba seguro de qué recepción le dará la multitud al internacional inglés esta vez.

“Primero esperemos y veamos si está en el campo mañana”, comentó Slot. “No tengo idea de cómo va a ser eso, pero recibirá una cálida bienvenida de mi parte, eso es seguro”.

Otro que regresa a Anfield es Xabi Alonso, el actual técnico del Madrid que fue parte del recordado Liverpool que se coronó en la Champions de 2005 al vencer al AC Milan en una final que se le conoce como “El Milagro de Estambul”.

“Es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado”, comentó Alonso sobre el duelo del martes. “Trent y yo tenemos nuestra historia aquí. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado”.

Slot confirmó que Alexander Isak no estaría disponible para el partido y era duda para el partido del domingo contra el Manchester City después de una lesión en la ingle.

“Definitivamente no comenzará el domingo, pero tal vez pueda estar involucrado en el equipo”, expresó. “Todavía no está entrenando con el equipo”.

aar