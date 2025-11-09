Manchester City golea al Liverpool en el Etihad Stadium para recortar puntos con el Arsenal en la Premier

Jérémy Doku fue el autor de uno de los goles del City.

El Manchester City abrió las puertas del Etihad Stadium para recibir al Liverpool en la Jornada 11 de la Premier League y golear al equipo de Arne Slot 3-0 para recortar puntos con el Arsenal en busca del liderato del torneo local.

El encuentro inició con los citizens cargados al ataque y el jugador del partido, Jérémy Doku, consiguió una falta dentro del área que fue revisada en el monitor del VAR por el silbante, quien terminó marcando la pena máxima para los locales; sin embargo, Giorgi Mamardashvili detuvo el tiro de Erling Haaland.

Aunque minutos más tarde, al 28′ para ser exactos, Matheus Nunes mandó un servicio al área desde la banda derecha, el cual alcanzó a rematar Erling Haaland de cabeza, ganándole la espalda a Ibrahima Konaté, para mandar a guardar la esférica al fondo de las redes y abrir el marcador para el City.

El Manchester City realizó un estupendo juego en casa, demostrándole a sus aficionados que esta temporada están para pelear los títulos de todos los torneos que disputan, pues en la Champions League se mantienen invictos y están en el cuarto lugar de la tabla general.

Nico González fue el autor del segundo tanto del equipo de Pep Guardiola; el mediocampista español tomó la pelota en los linderos del área y sacó un disparo raso a la portería de Mamardashvili. Al final, la defensa del Liverpool terminó desviando la pelota, dándole su primer gol de la temporada al canterano del Barcelona.

Los citizens lograron su séptima victoria de la temporada en la Premier League y, con el empate del Arsenal ante el Sunderland, la distancia entre estos dos equipos se redujo a cuatro unidades, mientras que el tercer puesto es del Chelsea con 20 puntos.

El tercer tanto de los locales llegó gracias a una estupenda jugada de Jérémy Doku, el jugador del partido, pues el delantero belga estuvo intentando por todos lados dar una asistencia o conseguir un gol y fue al minuto 63 de juego cuando puso cifras definitivas en el tablero.

Doku llegó con la pelota controlada hasta el área del Liverpool, se quitó a un rival con un amague y desde fuera de los 16.5 metros sacó un disparo con comba al poste más lejano del arquero red, impresionando a algunos de sus compañeros y continuando con la fiesta en el Etihad Stadium.

El siguiente encuentro del Manchester City será de igual manera difícil, pues se enfrentan al Newcastle en St. James Park, mientras que el Liverpool se verá las caras con el Nottingham Forest en Anfield, ambos encuentros se disputarán después de la Fecha FIFA de noviembre.

DCO