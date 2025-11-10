Claudia Sheinbaum manda contundente mensaje a Javier Aguirre de cara al Mundial 2026

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, estuvo presente este lunes 10 de noviembre en la famosa mañanera, solo que en esta ocasión fue un evento especial, pues la conferencia de prensa se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos y la mandataria habló sobre el Mundial 2026, mandándole un mensaje a Javier Aguirre y la Selección Mexicana de cara a este torneo.

“Primero, mucha suerte, desearles siempre, y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional, y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos y en el gran país que somos. Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección, sino que están representando a un país, entonces la mejor de las suertes y que siempre piensen en México”, expresó Claudia Sheinbaum.

México se convertirá en el primer país del mundo en recibir por tercera ocasión la Copa del Mundo, solo que esta vez comparte sede con Estados Unidos y Canadá. Nuestro país tendrá la dicha de albergar 13 partidos del torneo, repartidos entre las tres sedes.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Leyenda llega a Pachuca como su nuevo entrenador y en su primer partido va ante el equipo de sus amores

▶️#VIDEO | ¡LA PRESIDENTA DE MÉXICO MANDA MENSAJE A JAVIER AGUIRRE Y SUS PUPILOS!🤩⚽️

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje a Javier Aguirre y la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo del 2026



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/3QFiwu54ge — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2025

Claudia Sheinbaum revela la cantidad de aficionados que visitarán México

En la mañanera de este lunes, estuvo presente Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, Gabriela Cuevas y Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, quien dio algunas cifras del Mundial del 2026, como el número de turistas que asistirán a nuestro país para el certamen.

En total, México recibirá 5.5 millones de personas que vienen a nuestro país a disfrutar de la fiesta más grande de la FIFA a nivel de selecciones, las cuales estarán disfrutando de los 13 encuentros que se lleven a cabo en Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum comentó que, durante la Copa del Mundo, tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estarán funcionando para la llegada de los fanáticos a tierras mexicanas.

▶ #Vídeo | ¡NUNCA DUDARON EN RECIBIR LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026!⚽️

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, comenta que nunca dudaron en que el Estadio Azteca no fuera el recinto elegido para recibir el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026



📹: @Diegocod23 /… pic.twitter.com/orhdzy9d1c — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2025

Claudia Sheinbaum no dudó en que México recibiría la inauguración del Mundial 2026

La FIFA eligió a la Ciudad de México y en específico al Estadio Azteca para recibir la inauguración del Mundial 2026, la cual será el próximo 11 de junio entre la Selección Mexicana y uno de sus rivales del Grupo A, los cuales conocerán el próximo 5 de diciembre en el sorteo.

“Nunca dudamos de que la inauguración se fuera a hacer aquí en nuestro país y además hay una muy buena coordinación de este trabajo que lleva muchos meses; de hecho, desde que entramos al gobierno, nombramos a Gabriela Cuevas como la responsable de toda la organización”, comentó Claudia Sheinbaum.

Por primera vez en la historia de los Mundiales de la FIFA, un estadio recibirá tres encuentros inaugurales de una Copa del Mundo, y más de seis mil millones de televidentes lo estarán viendo alrededor del mundo.

DCO