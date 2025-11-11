Estadio Banorte anuncia a su nuevo Director General Ejecutivo de cara a la reapertura y al Mundial 2026

El Estadio Azteca, ahora Banorte, será identificado como Estadio Ciudad de México en el Mundial del 2026.

Grupo Ollamani anunció la incorporación, a partir del 16 de noviembre del año en curso, de Alexandre Costa, con más de 28 años de experiencia en la administración y gestión de recintos deportivos, como Director General Ejecutivo del Estadio Banorte.

Alexandre Costa, con una probada carrera en generación de ingresos en eventos deportivos y de entretenimiento, modernización de recintos y mejora de experiencia de aficionados, además de haber tenido bajo su responsabilidad la operación de estadios de alto perfil como el Maracaná de Brasil, el Estadio do Dragao de Portugal, el Allianz Parque de São Paulo, el Movistar Arena de Buenos Aires y el Antel Arena de Montevideo.

El nuevo Director General Ejecutivo será el responsable de encabezar la reapertura del Estadio Banorte, asegurando el crecimiento de sus ingresos y la realización de mejoras continuas al recinto, mismo que hará historia como el único en el mundo en albergar por tercera ocasión el partido inaugural del máximo torneo de futbol a nivel internacional.

Asimismo, Grupo Ollamani reconoce la destacada labor realizada hasta ahora por Félix Aguirre, quien asume el cargo de Director General Adjunto del Estadio Banorte, supervisando sus operaciones diarias a la par de desempeñar la relevante posición de Host City Manager de la Ciudad de México, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Bajo su gestión, se inició y concluirá puntualmente la remodelación del recinto en marzo del año entrante. Además, se obtuvo la certificación de renombre internacional LEED Platinum, la más alta calificación para edificios y estadios sostenibles otorgado por el U.S. Green Building Council.

Con este reconocimiento, el Estadio Banorte se convertirá en el primer recinto deportivo en México en alcanzarlo. Este logro refleja el esfuerzo extraordinario de Grupo Ollamani para consolidarse como un referente comprometido con la sustentabilidad y el medio ambiente.

El proceso de remodelación del Estadio ha representado, hasta el momento, más de un millón 463 mil horas-hombre de trabajo, 15 mil 336 horas de operación de maquinaria pesada, 22 mil 300 metros cúbicos de concreto colado y la creación de cerca de dos mil empleos directos.

JVR