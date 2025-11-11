Faltan 212 días para el Mundial 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó desde el Complejo Cultural Los Pinos la presentación del Mundial del 2026, en la cual habló sobre el certamen y mandó un mensaje a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana de cara a la justa, reiterando que los 11 futbolistas que salen al terreno de juego representan a todo un país y su historia.

“Primero mucha suerte, desearles siempre, y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan, México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos y en el gran país que somos. Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección, si no están representando a un país, entonces la mejor de las suertes y que siempre piensen en México”, expresó la Presidenta.

El Dato: Claudia Sheinbaum comentó que es fiel aficionada de los Pumas. Estudió en la máxima casa de estudios de México.

Por otro lado, en la conferencia de prensa revelaron que México recibirá 5.5 millones de personas, repartidas en las tres sedes, CDMX, Guadalajara y Monterrey. La Presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que nunca dudaron que la FIFA le diera el partido inaugural al Estadio Azteca, el cual se jugará el próximo 11 de junio entre el Tricolor y uno de sus contrincantes del Grupo A.

“Nunca dudamos de que la inauguración se fuera a hacer aquí en nuestro país y además hay una muy buena coordinación de este trabajo que lleva muchos meses; de hecho, desde que entramos al gobierno nombramos a Gabriela Cuevas como la responsable de toda la organización”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la Presidenta de nuestro país dejó en claro que para el primer juego del torneo va a regalar su “boleto a una niña o una joven, que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea una amante del futbol, estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron, el 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”.

Por su parte, Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, señaló que están trabajando desde hace tres años de la mano del Gobierno federal en temas de seguridad, además afirmó que los protocolos y planes que se implementan para la Copa del Mundo del 2026 garantizan completa protección para todos los aficionados, selecciones y cuerpo arbitral.

Sedes de México: CDMX, Estadio Azteca ı Foto: Especial

“La oficina de FIFA México lleva ya tres años trabajando con el Gobierno federal y todos los órganos de Gobierno en el tema de seguridad, estamos muy seguros, muy confiados, de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial, darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026”, comentó al respecto Jurgen Mainka.

Sedes de México: Guadalajara, Estadio Aakron ı Foto: Especial

Durante la Copa del Mundo del 2026 se disputarán 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, día en el que se lleve a cabo la gran final en Nueva York. México recibirá 13 encuentros divididos en las tres sedes, cinco para el Estadio Azteca, cuatro para Guadalajara y cuatro para Monterrey.

Sedes de México: Monterrey, Estadio BBVA ı Foto: Especial

Además, Jurgen Mainka dejó en claro que más de seis mil millones de televidentes verán los partidos del Mundial desde sus hogares y los estadios en nuestro país recibirán alrededor de 800 mil aficionados. Para concluir, la Presidenta dijo que es “un momento no solamente de ver futbol, el mejor futbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos y lo que es México, no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un pueblo orgulloso de sus raíces, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo”.

