Luis Rubiales vive momento de alta tensión tras ser atacado con huevos por un espontáneo (VIDEO)

Luis Rubiales fue atacado con huevos en la presentación de su libro.

Luis Rubiales vivió momentos de tensión durante la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’, pues el expresidente de la Real Federación Española de Futbol fue atacado con huevos por un espontáneo, quien fue arrestado minutos después.

Rubiales se encontraba sentado en el escenario, cuando de pronto en la transmisión apareció una persona encapuchada y con unos audífonos, quien lanzó tres huevos al exfutbolista español; afortunadamente, logró esquivarlos y, por la euforia, se lanzó en contra de esta persona.

Con información del medio español El Partidazo de COPE, la persona que entró a la sala a atacar a Luis Rubiales es su tío, quien después de lo ocurrido fue arrestado por la Policía Nacional de España.

Luis Rubiales se lanzó en contra del espontáneo que lo atacó

Afortunadamente para Luis Rubiales, logró esquivar los tres huevos que le lanzó la persona encapuchada que irrumpió durante la presentación, pero el expresidente de la Real Federación Española de Futbol no quería dejar las cosas así, pues se levantó de su silla inmediatamente.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que, en cuanto el encapuchado aparece en la toma, Rubiales se da cuenta de eso y se levanta de su asiento mientras la persona lanza los huevos, además de que intentó irse a los golpes en contra del espontáneo.

El expresidente de la Real Federación Española de Futbol, reveló que “la suerte que hemos tenido que me han parado, porque yo no sabía lo que tenía en las manos este señor, no sabía si tenía un arma y he visto a una mujer embarazada, con dos niños pequeños justo donde estaba él con algo en la mano y he pensado en los niños; si llegó a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación”.

¿Por qué Luis Rubiales dejó de ser el presidente de la Real Federación Española de Futbol?

Luis Rubiales fue el presidente de la Real Federación Española de Futbol del 2017 al 2023, cuando fue relevado de su cargo por lo ocurrido en la premiación de la Copa del Mundo Femenil 2023, cuando España logró el campeonato.

Rubiales era una de las personas que se encontraba arriba del escenario que montaron en el campo de juego para entregar las medallas, celebrando y felicitando a cada una de las jugadoras por el logro conseguido.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Jenni Hermoso, Luis Rubiales le dio un beso a la delantera de los Tigres, una de las imágenes más recordadas por la afición, pues después de ese momento el caso se fue hasta los juzgados y el exfutbolista perdió su cargo en la Real Federación Española de Futbol.

