Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Chivas; semifinales del Apertura 2025

América recibe a Chivas para el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025.

Las semifinales del Apertura 2025 continúan con un duelo clave entre América Femenil y Chivas Femenil, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues el conjunto del Rebaño Sagrado necesita ganar por una diferencia de tres goles para avanzar a la final.

Las Águilas de Ángel Villacampa lograron sacar la ventaja 2-0 en el Estadio AKRON, poniendo un pie y medio en la gran final de la Liga MX Femenil. Es la décima vez que el Clásico Nacional Femenil se lleva a cabo en la liguilla del futbol mexicano, con la balanza inclinada para las de Coapa con nueve enfrentamientos ganados.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Chivas

El partido entre América Femenil y Chivas Femenil se jugará este domingo, 16 de noviembre del 2025, en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN. También estará disponible en ViX, Canal 9 y el canal de Youtube de la Liga MX Femenil.

Fecha: domingo 16 de noviembre del 2025

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN, Canal 9, ViX y YouTube

Posibles alineaciones del América vs Chivas

AMÉRICA: Sandra Paños, Jana Gutiérrez, Annia Mejía, Kimberly Rodríguez, Nicki Hernández, Nancy Antonio, Annie Karich, Irene Guerrero, Kiana Palacios, Scarlett Camberos y Bruna Vilamala.

CHIVAS: Celeste Espino, Gabriela Valenzuela, Damaris Godínez, Casandra Montero, Natalia Villarreal, Yamile Franco, Carolina Jaramillo, Joselyn De La Rosa, Daniela Delgado, Denise Castro y Alicia Cervantes.

América en busca de llegar a su sexta final en siete torneos

El equipo dirigido por Ángel Villacampa viene de derrotar 2-0 a las Chivas en el partido de ida, mientras que las de Antonio Contreras intentarán revertir el marcador para meterse en la gran final, algo que no hacen desde el 2022.

Este partido también representa la oportunidad para las Águilas de llegar a su sexta final en los últimos siete torneos; sin embargo, las de Coapa solo han podido sumar un título en esas cinco oportunidades, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y las semifinales no son la excepción. Con partidos que prometen muchas emociones, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

