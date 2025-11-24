El Real se salva de perder gracias a Jude Bellingham

Kylian Mbappé conduce el balón en el empate, ayer, entre el Real Madrid y el Elche.

Jude Bellingham anotó el gol del empate a los 87 minutos para el Real Madrid, lo que extendió su racha sin victorias a tres partidos con un empate 2-2 en Elche en La Liga española el domingo.

El Real Madrid necesitó el gol de Jude Bellingham para rescatar el empate como visitante después de remontar en dos ocasiones.

El resultado colocó al Madrid un punto por delante del Barcelona, que goleó 4-0 al Athletic Bilbao el sábado en su regreso al renovado Estadio Camp Nou.

El equipo blanco venía de un empate 0-0 en Rayo Vallecano en la liga española y de una derrota 1-0 en Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El equipo de Xabi Alonso había ganado 13 de sus 14 partidos anteriores para comenzar la temporada.

El TIp: Real Madrid ha pedido disculpas tras mostrar una foto del jugador equivocado en un video homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron en julio.

“El equipo sigue compitiendo”, dijo Alonso. “Los resultados y nuestro juego podrían ser mejores. Somos autocríticos, pero el espíritu del equipo sigue siendo bueno. Debemos perseverar ante la adversidad. Esto es el Real Madrid, tenemos que vivir con la crítica.”

Febas adelantó al Elche a los 53’ y Dean Huijsen empató para el Madrid en el 78’ con su primer gol con el club. Álvaro Rodríguez volvió a poner a los locales por delante a los 84’, pero Bellingham igualó dentro del área tres minutos después.

El delantero del Madrid Vinícius Júnior ingresó en la segunda mitad.

“Hablamos de ello, como solemos hacer. Él entiende. Sabía su papel y el impacto que podía tener. Lo habíamos hecho antes. Sigue comprometido. No estamos tan contentos como nos gustaría, pero todos están energizados y ansiosos por volver a un buen resultado y un impulso”, dijo Alonso sobre Vinícius.

El próximo partido del Madrid es contra el Olympiakos el miércoles en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Víctor Chust del Elche fue expulsado en el tiempo de descuento.

Ocupando el lugar 11, el Elche no ha ganado en seis partidos consecutivos de LaLiga de España.