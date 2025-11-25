Vinicius Jr. no quiere seguir en el Real Madrid

El delantero brasileño el domingo pasado antes de salir del terreno de juego en el duelo de los merengues.

La reciente salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid marcó un cambio significativo en la dirección del club. La directiva consideró que era necesario un nuevo enfoque para revertir el mal momento que atravesaba la institución. Con este objetivo, decidieron confiar en Xabi Alonso, un exjugador del club que había demostrado su capacidad como entrenador en el Bayern Leverkusen.

Uno de los aspectos más críticos ha sido la relación entre Xabi Alonso y Vinícius Jr. El joven brasileño ha mostrado descontento en varias ocasiones, especialmente tras el clásico contra el Barcelona, donde su frustración quedó patente. Esta situación ha llevado a que se rumoree sobre la posible salida de Vinícius del club, lo que ha alarmado a la directiva.

Desde su llegada, las expectativas han sido altas. Los aficionados esperaban que Alonso, con su experiencia y conocimiento, pudiera revitalizar al equipo y establecer un nuevo proyecto. Sin embargo, la realidad ha sido más compleja.

A lo largo de las primeras semanas de su gestión, se han evidenciado ciertos problemas dentro del plantel. Aunque el equipo cuenta con una plantilla talentosa, la falta de cohesión y un estilo de juego definido han generado dudas entre los seguidores y analistas. Los resultados no han sido consistentes, y la presión sobre el entrenador ha comenzado a aumentar.

De acuerdo con información del periodista Mario Cortegana, Vinícius Jr. ha expresado a Florentino Pérez su intención de no renovar su contrato. Este anuncio ha generado preocupación dentro del club, ya que el jugador es considerado una de las principales estrellas del equipo.

La directiva del Real Madrid ahora enfrenta un desafío crucial: encontrar una solución que permita mejorar la dinámica del equipo y, al mismo tiempo, abordar la posible salida de Vinícius Jr. Su capacidad para manejar esta crisis será fundamental para el futuro inmediato del club. La presión es alta, y cada partido se convierte en una oportunidad para demostrar que el equipo puede superar sus dificultades.