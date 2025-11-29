Son un orgullo para mí y para México, dice Claudia a deportistas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo entrega del Premio Nacional del Deporte (PND) 2025 a los mejores atletas mexicanos del año en un evento muy especial, pues se trató del 50 aniversario de este reconocimiento, que por segunda ocasión le tocó a Sheinbaum Pardo otorgarlo como mandataria. El evento se llevó a cabo en el Patio Central de Palacio Nacional.

En esta ocasión fueron 16 personajes los que recibieron este galardón, que en la categoría profesional se lo llevó el ciclista Isaac del Toro, subcampeón del mítico Giro de Italia. Mientras tanto, en la categoría de deporte no profesional, los premiados fueron el clavadista Osmar Olvera (campeón mundial en trampolín de 3 metros), la arquera Andrea Maya Becerra (ganadora del oro individual en Juegos Mundiales y Campeonato Mundial al Aire Libre), además de Alegna González y Uriel Muñoz, ambos de atletismo.

El Dato: La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, estuvieron presentes.

Además, María Lorena Ramírez Nahueachi fue reconocida en la categoría trayectoria destacada en el deporte mexicano, en el campo del atletismo de ultramaratones. Se convirtió en la primera atleta indígena que recibe el PND.

Andrea Maya, quien habló en nombre de los atletas galardonados, destacó que el año que está por culminar ha sido el más retador de su carrera, por lo que recibir el Premio Nacional del Deporte es algo que la llena de orgullo.

“Ser una de las ganadoras me llena de emoción y nostalgia, llegar hasta acá no ha sido nada fácil, pues este año fue el más retador de mi carrera deportiva, pero, a la vez, el más gratificante. Me siento muy orgullosa de decir que logramos todo lo que nos propusimos”, señaló la campeona mundial de tiro con arco.

16 personas fueron reconocidas en Palacio Nacional ayer

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró sentir orgullo por los 16 reconocidos con el PND en el 50 aniversario del premio, pero en especial felicitó a Rommel Pacheco por la gestión que ha realizado el exclavadista después de fungir, poco más de un año, como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Felicidades a todos, me siento muy orgullosa de tenerlos aquí en el Palacio Nacional, la casa del pueblo de México. Quiero felicitar especialmente a Rommel Pacheco por el trabajo que está haciendo al frente de la Conade, los aplausos hablan por sí solos”, destacó Sheinbaum. También resaltó la gran relación que el funcionario ha tenido con los deportistas.

El Tip: El PND 2025 reconoció el desempeño de las y los atletas del periodo que va del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025.

En su intervención, Rommel Pacheco hizo énfasis en el apoyo que se le ha brindado en su gestión a cada atleta nacional para su participación en sus distintas competencias. “Hemos fortalecido los apoyos para deportistas en competencias, campamentos, concentraciones, viajes, capacitación y hospedaje; asimismo nos concentramos en reestructurar, organizar y poner orden en las federaciones deportivas más relevantes”, subrayó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo entrega de los reconocimientos a los 16 ganadores del PND. El paranadador Arnulfo Castorena no pudo presentarse y, en su lugar, recibió el premio su entrenador, José Raúl Peláez.

16 personas fueron reconocidas en Palacio Nacional ayer

El acto concluyó con un emotivo y significativo momento: la Presidenta entregó un reconocimiento honorífico a Ma Jin, entrenadora china de clavados que ha sido una pieza fundamental para los logros de Osmar Olvera y Juan Celaya, entre otros grandes clavadistas.

El Premio Nacional del Deporte se creó en 1975. Es un reconocimiento otorgado por el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Conade. Este galardón se representa en un diploma con membrete del Gobierno y la rúbrica de la presidenta en turno, una medalla y un estímulo económico. En esta ocasión, cada ganador y ganadora recibió un numerario por la cantidad de 796 mil 5 pesos.

Los galardonados

El Premio Nacional del Deporte (PND) 2025 se entregó a: