Cruz Azul y Chivas mandan a su mejores jugadores para buscar el pase a semifinales de la Liga MX

Para buscar el pase a semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Cruz Azul y las Chivas mandarán a sus mejores jugadores para el duelo que corresponde a los cuartos de final de vuelta del certamen, el cual se realiza en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Luego de empatar 0-0 en la ida, Cruz Azul y Chivas se preparan para el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El cotejo es este domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas de la UNAM.

La Máquina recibe en un partido de vida o muerte al Rebaño Sagrado. Los equipos pelean por conseguir un lugar en las semifinales del futbol mexicano y al momento el mejor plantado son los celestes, que con el empate sin goles avanzan de ronda.

🚨 Por molestias musculares durante el calentamiento, Armando González no disputará el partido. Cade Cowell tomará su lugar en el XI inicial. Teun Wilke estará en el banco de suplentes. https://t.co/b7vXgEhZvA — CHIVAS (@Chivas) December 1, 2025

Alineaciones de Cruz Azul y Chivas

Cruz Azul: Gudiño, Ditta, Lira, Faravelli, Rivero, Márquez, Rodríguez, Paradela, Fernánez, Rotondi y Piovi.

Chivas: Raúl Rangel, Brian González, Daniel Aguirre, Luis Romo, Jair Castillo, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez, Fernando González, Cade Cowell y Roberto Alvarado.

EL ONCE DE LA MÁQUINA 💙🚂 pic.twitter.com/zD8ZbqiI0x — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 1, 2025

Armando González es baja de último momento

Aunque en la página de X de Chivas el delantero Armando González estaba en el 11 inicial, de último momento fue baja. La Hormiga quedó lastimado en el duelo pasado y aunque pudo tener movimientos en el calentamiento, no empezará en el duelo. Su lugar será ocupado por Cade Cowell.

La esperanza era que el Otaku del Gol fuera el elemento para que el Club Deportivo Guadalajara obtuviera la victoria, pero no podrá iniciar ante La Máquina en CU. González fue el goleador del torneo.

Con apenas 22 años de edad, la ‘Hormiga’ González se llevó el campeonato de goleo con 12 tantos, igualando en el primer lugar de la tabla con Joao Pedro, de San Luis, y Paulinho, del Toluca, quien se convirtió en tricampeón de goleo de la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara será el último invitado a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

aar