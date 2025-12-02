Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Cruz Azul vs Tigres de las semifinales de ida del Apertura 2025

Cruz Azul y Tigres ponen en marcha las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX este miércoles 3 de diciembre, cuando midan fuerzas en el juego de ida en el Estadio Olímpico Universitario, donde La Máquina venció a las Chivas en una vibrante vuelta de cuartos de final.

Los de la UANL llegan con la moral a tope luego de que aplastaron 5-0 a Xolos tras sufrir una derrota de 3-0 en la ida, mientras que los dirigidos por Nicolás Larcamón batallaron más para dejar en el camino a un Guadalajara que estuvo cerca de avanzar, de no ser por el penalti fallado por Javier Chicharito Hernández.

Nicolás Larcamón busca guiar a Cruz Azul en su primer torneo como director técnico de los capitalinos, mientras que el también argentino Guido Pizarro busca sacarse la espina luego de que el semestre pasado Tigres cayó en semifinales a manos del Toluca.

¿Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Tigres?

El partido entre Cruz Azul y Tigres se las semifinales de ida del Apertura 2025 se jugará este miércoles 3 de diciembre, en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix.

Fecha : Miércoles 3 de diciembre

Hora : 19:00

Estadio : Olímpico Universitario

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Tigres

CRUZ AZUL : Andrés Gudiño, Ignacio Rivero, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rómulo, Jesús Angulo, Marco Farfán, Diego Laínez, Fernando Gorriarán, Ángel Correa, Juan Brunetta, André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul y Tigres se enfrentaron en Liguilla?

Han pasado tres años y medio desde la más reciente ocasión en la que Cruz Azul y Tigres midieron fuerzas en una liguilla del futbol mexicano.

Fue en los cuartos de final del Clausura 2022, serie que se saldó en favor de los de la UANL luego de un empate global 1-1, pues avanzaron por su mejor posición en la tabla.

Sin embargo, Cruz Azul y Tigres ya se enfrentaron este año en unas semifinales, las de la Concachampions, y La Máquina salió con los brazos en alto al imponerse por acumulado de 2-1 después de 180 minutos.

