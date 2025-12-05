Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Cruz Azul de las semifinales de vuelta del Apertura 2025

Cruz Azul y Tigres empataron 1-1 en Ciudad Universitaria en la semifinal de ida del Apertura 2025.

Tigres y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Universitario este sábado 6 de diciembre para definir al segundo finalista del Apertura 2025 de la Liga MX, cotejo al que los de la UANL llegan con ventaja tras el empate 1-1 en la ida en Ciudad Universitaria.

Los felinos y La Máquina miden fuerzas en el ‘Volcan’ en un encuentro que promete sacar chispas, a diferencia de lo que ocurrió en la ida, donde ambas escuadras, sobre todo los universitarios, mostraron un futbol más cauteloso.

⚽️💥 ¡Cerramos preparación con futbol en doble área! pic.twitter.com/C733d2uF3V — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 5, 2025

Cruz Azul debe derrotar por cualquier marcador a Tigres en la cancha del Universitario, pues otra igualada le daría el boleto a los dirigidos por Guido Pizarro por su mejor posición en la clasificación.

¿Dónde pasan EN VIVO el Tigres vs Cruz Azul?

El partido entre Tigres y Cruz Azul en las semifinales de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará este sábado 6 de diciembre, en el Estadio Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix.

Fecha : Sábado 6 de diciembre

Hora : 21:10

Estadio : Universitario

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Tigres y Cruz Azul

TIGRES : Nahuel Guzmán, Marco Farfan, Romulo, Jesús Angulo, Jesús Garza, Fernando Gorriarán, Oziel Herrera, Juan Bruneta, Diego Lainez, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

CRUZ AZUL: Andrés Gudiño, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Lorenzo Faravelli, Jeremy Márquez, Nacho Rivero, Charly Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández.

Juntos por el pase a la final. 🔥💙 pic.twitter.com/cxrDjH7vax — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 5, 2025

Tigres busca volver a una final de Liga MX dos años después

Tigres no llega a una final de la Liga MX desde el Torneo Apertura 2023, cuando perdió por pizarra global de 4-1 a manos del América.

Seis meses antes, los felinos, de la mano de Robert Dante Siboldi, conquistaron el título luego de vencer 3-2 a Chivas en el desenlace del Clausura 2023.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul llegó a una final de la Liga MX?

El Cruz Azul necesita vencer a Tigres para clasificar a su primera final de Liga MX por primera vez en un año y medio, pues no llega a la última etapa del campeonato desde el Clausura 2024.

En aquella ocasión La Máquina sucumbió a manos del América por marcador global de 2-1, con lo que las Águilas de André Jardine lograron el bicampeonato.

Cuatro días después, el 10 de diciembre, Cruz Azul enfrentará al Flamengo en Qatar en duelo de la Copa Intercontinental.

EVG