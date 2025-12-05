Mundial 2026: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la revelación de fechas, horarios y sedes de los partidos

La FIFA dará a conocer este 6 de diciembre las fechas, horarios y sedes de los juegos del Mundial 2026.

Será este sábado 6 de diciembre cuando la FIFA revele las fechas, horarios y sedes de los partidos del Mundial 2026, justo un día después de que se llevó a cabo el sorteo que arrojó como partido inaugural el duelo entre México y Sudáfrica.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hará el anuncio desde Washington, D.C., donde estará rodeado de los exfutbolistas Ronaldo, Francesco Totti, Alexi Lalas y Hristo Stoichkov.

Ronaldo, Totti, Stoichkov & Lalas will help reveal the updated FIFA World Cup 2026™ match schedule 👀



🗓️ 6 Dec 2025

⏰ 12:00 EST

🏟️ Full reveal of venues & kick-off times — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

¿Dónde pasan EN VIVO la revelación de los horarios de los juegos del Mundial 2026?

La revelación de las fechas y sedes de todos los partidos del Mundial 2026 por parte de la FIFA será este sábado 6 de diciembre, a partir de las 11:00 horas del Centro de México.

La transmisión podrá seguirse en vivo y gratis en las plataformas de la FIFA, incluidas FIFA.com y el Canal de YouTube del organismo.

¿Por qué FIFA anuncia fechas y horarios del Mundial 2026 un día después del sorteo?

A diferencia de lo que ocurrió en sorteos mundialistas anteriores, en el de la justa del 2026 la FIFA decidió anunciar un día después las fechas y sedes de cada uno de los encuentros del magno evento.

El organismo indicó que tomó esta medida con el objetivo de garantizar que los horarios de los duelos se adapten a los husos horarios de los aficionados de cada uno de los países clasificados.

Por este motivo, es poco probable que los últimos juegos de cada día sean protagonizados por selecciones europeas, pues en el viejo continente sería de madrugada.

México ya conoce fechas y sedes de sus partidos en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya conoce las fechas y sedes de sus tres compromisos de la fase de grupos del Mundial 2026, en el que disputará el encuentro inaugural contra Sudáfrica el jueves 11 de junio en el renovado Estadio Azteca.

El equipo dirigido por Javier Aguirre viajará a tierras tapatías para afrontar su segundo cotejo del torneo, el cual será ante Corea del Sur el jueves 18 de junio en el Estadio AKRON.

México regresará a la capital del país para su tercer y último juego del Grupo A, en el que enfrentará al ganador del Repechaje D de Europa, que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa. Dicho cotejo será el miércoles 24 de junio en la cancha del Azteca.

EVG