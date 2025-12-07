Chiquete Orozco sale a hablar después de su espeluznante lesión en el tobillo y manda mensaje directo a la afición de Tigres

El defensa del Cruz Azul, ‘Chiquete’ Orozco, sufrió una espeluznante lesión en el tobillo durante el segundo tiempo del partido ante Tigres. Después de un tiro de Ángel Correa, el zaguero central lo tapó con el pie, pero al momento de volver a ponerlo en el césped, el tobillo se dobló por completo.

Desafortunadamente, Jesús Orozco salió en el carrito de las asistencias y fue trasladado al hotel más cercano. Un día después de su lesión, el defensa mexicano publicó una imagen en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje.

“Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de Cruz Azul, gracias por arroparme desde el primer momento. El camino no será fácil, pero sé que junto a esta gran institución que me respalda, el proceso será más ligero y saldré aún más fuerte. Nos vemos pronto”, escribió.

Chiquete Orozco manda mensaje a la afición de Tigres

Las imágenes de la lesión del ‘Chiquete’ Orozco son bastante preocupantes, pues por lo visto se trata de una fractura de tobillo, por como quedó el pie del defensa mexicano y que no pudo salir caminando por su cuenta del campo de juego.

El jugador del Cruz Azul mandó un mensaje a la afición de Tigres después de lo ocurrido. “También quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo. Ese gesto habla de la grandeza del futbol y de su gente”, escribió Jesús Orozco.

Esto, porque al momento de que el ‘Chiquete’ Orozco iba saliendo del campo de juego, la afición universitaria reconoció al defensa mexicano y le brindó unos segundos de aplausos para mostrarle el apoyo en este duro momento por el que atraviesa.

ESCALOFRIANTE



Así fue la lesión de Chiquete Orozco.



Terrible como se le dobla y colapsa el tobillo.



MUCHA FUERZA.pic.twitter.com/fM5a0DrlBj — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 7, 2025

Cruz Azul viaja a Qatar con dos bajas importantes

El Cruz Azul quedó eliminado del Apertura 2025, pero aún tiene un reto importante por delante: viajar a Qatar para enfrentarse al Flamengo en la Copa Intercontinental, en el denominado Derbi de las Américas.

Sin embargo, Nicolás Larcamón y su equipo tendrán que afrontar este reto con dos bajas importantes en el equipo, la de Kevin Mier y el ‘Chiquete’ Orozco, ambos por una fractura en diferentes zonas.

Aunque Andrés Gudiño en la portería ha demostrado un gran nivel para suplir a Kevin Mier y en el lugar de Jesús Orozco, Larcamón tiene varias opciones para tener una sólida línea defensiva.

DCO