¡Se vuelve loco! Cuauhtémoc Blanco le da tremendo cachetadon a jugador de Chivas en un amistoso (VIDEO)

La leyenda del América Cuauhtémoc Blanco volvió a dar de qué hablar en las redes sociales; sin embargo, no fue por un tema sobresaliente, sino por una terrible agresión que le dio al portero de las Chivas en un partido amistoso de las leyendas de las Águilas y las Chivas.

En el video se puede ver cómo el arquero del Rebaño Sagrado empuja al delantero mexicano para que no le obstruya la vista, pues el balón estaba cerca de su área. En ese momento, Cuauhtémoc Blanco se voltea y con un revés le suelta un tremendo cachetadón al guardameta de las Chivas que lo dejó tirado en el césped.

El agredido fue Sergio Hernández durante el partido que se llevó a cabo en McAllen, Texas, donde también estuvieron presentes figuras como el ‘Bofo’ Bautista. Después de que Blanco golpeó al guardameta, varios jugadores de las Chivas corrieron para encararse con el diputado, mientras otros intentaban calmar las aguas para que no pasara a mayores.

Cuando Cuauhtémoc Blanco golpeó a un portero durante el partido de leyendas entre América y Chivas. En diciembre de 2025: pic.twitter.com/fW3KjJu2CV — Momentos Surreales de la Política Mexicana 🇲🇽 (@momentos_polmex) December 8, 2025

No es la primera vez que Cuauhtémoc Blanco agrede a un rival

Después de retirarse del futbol profesional, Cuauhtémoc Blanco ha participado en varias ocasiones en el partido de leyendas del América y las Chivas, además de que no es la primera vez que el diputado agrede a un rival en un partido amistoso, pues se sabe que siempre ha sido así el ‘Divo de Tepito’.

A finales de octubre de este año, Cuauhtémoc Blanco volvió a ser tema de conversación durante un partido entre las Águilas y el Rebaño Sagrado, pues el delantero mundialista agredió a Alberto ‘Venado’ Medina, un golpe que generó un conato de bronca en la cancha entre los futbolistas de ambos clubes.

La respuesta de la afición en redes sociales fue tanto negativa como positiva para el exdelantero del América, pues varios apoyaron a la leyenda azulcrema, mientras que algunos otros reprobaron la acción del diputado durante el partido de leyendas en Estados Unidos.