Critican a FIFA por costo de entradas del Mundial 2026

Infantino, la semana pasada, en la conferencia de prensa durante la revelación de los horarios del Mundial.

Una organización de hinchas del futbol acusó a la FIFA de una “traición monumental” después de que los últimos precios para las entradas del Mundial de Norteamérica 2026 empezaron a circular y son diferentes a los iniciales.

El ente rector asigna el 8% de las entradas a las federaciones nacionales para los partidos en los que participa su selección, para venderlas a los aficionados.

La lista publicada por la federación alemana de futbol reveló que los precios oscilaban entre 180 y 700 dólares para los tres partidos de la fase de grupos. El más bajo para la final era de 4,185 dólares y el más alto de 8,680.

El Tip: La última vez que EU fue anfitrión del Mundial en 1994, los precios oscilaron entre 25 y 475 dólares. En Qatar 2022, estaban alrededor de 70 y 1,600.

Esos costos de la fase de grupos son muy diferentes de las afirmaciones de la FIFA de que habría entradas disponibles por 60 dólares. El objetivo de los dirigentes de Estados Unidos al postularse para el torneo hace siete años era ofrecer cientos de miles de asientos de 21 dólares en la fase inicial de los partidos.

La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) describió los precios actuales como “exorbitantes”.

“Esto es una traición monumental a la tradición del Mundial, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo que es”, afirmó en un comunicado.

4 categorías hay para conseguir los mejores asientos

La FIFA dijo en septiembre que las entradas lanzadas a través de su sitio web inicialmente oscilarían entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6,730 para la final. Pero esos están sujetos a cambios ya que se adoptó la fijación de precios dinámicos por primera vez.

El sorteo se abrió el 11 de diciembre a las 11:00 en el Este de Estados Unidos y cierra el 13 de enero de 2026.

“El momento exacto en el que los seguidores se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos”, dijo la FIFA.

Los aficionados pueden solicitar un máximo de cuatro entradas por partido y 40 durante todo el torneo a través del sitio web de la FIFA. Los seguidores necesitarán un ID de la FIFA para solicitar entradas y pueden elegir a qué partidos ir.