Bicampeonato tras 24 penaltis

El Toluca se convirtió en el quinto equipo bicampeón en torneos cortos de la Liga MX después de imponerse a Tigres en la final del Apertura 2025, la cual se definió en penaltis después de que los Diablos Rojos se aventajaron 2-1 en el tiempo reglamentario, con lo que el marcador global culminó 2-2. Alexis Vega fue el héroe de los escarlatas con su cobro, el tiro penal número 24, y los mexiquenses igualaron a Chivas con 12 títulos.

Por su parte, Antonio Mohamed unió su nombre a los de Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y Javier de la Torre, los otros entrenadores con cinco títulos de liga en el balompié nacional.

CAMBIO. Luis García regresó a la portería del Toluca y respondió a la confianza de Mohamed. ı Foto: Mexsport, AP, Reuters, Capura de video

El Dato: La mayor cantidad de penaltis cobrados en Liguilla habían sido los 20 que se ejecutaron en la final de la Temporada 1982-1983 entre Puebla y Chivas. La Franja fue campeona.

El Turco sentó a Hugo González, villano en la final de ida, y regresó a la titularidad a Luis García Palomera, quien no tuvo buena fortuna al minuto 14, cuando Fernando Gorriarán desvió un tiro libre ejecutado por André-Pierre Gignac para poner adelante a los de la UANL.

Los Diablos Rojos, que ya habían tenido dos aproximaciones, se volcaron al frente en busca del tanto del empate en el juego. Tuvieron una ocasión muy clara al 33’ con un disparo de zurda del goleador portugués Paulinho en el centro del área, pero la esférica se fue apenas a un costado del arco defendido por Nahuel Guzmán.

CERCA. Fernando Gorriarán desvió un tiro libre de Gignac para acercar a Tigres al título. ı Foto: Mexsport, AP, Reuters, Capura de video

El Tip: Alexis Vega ha marcado 26 goles en Liga MX desde que volvió al Toluca en el Clausura 2024, después de cinco años con las Chivas.

El Toluca perdonó de nueva cuenta al minuto 36 con un remate de cabeza de Nicolás Castro, pero al 40’ apareció Helinho con una magistral definición de zurda desde fuera del área. El balón pegó en el poste antes de ingresar a la portería.

La afición que se dio cita en el Nemesio Díez estalló, como lo hizo desde el banquillo de suplentes un desesperado y ansioso Alexis Vega, deseoso por estar en la cancha tras casi dos meses de inactividad.

7 finales de Liga MX ha perdido Tigres

ESPERANZA. Helinho dejó sin oportunidad a Nahuel Guzmán para el primer tanto de los Diablos. ı Foto: Mexsport, AP, Reuters, Capura de video

El partido se detuvo unos momentos en la compensación de la primera mitad por una lesión de Fernando Gorriarán tras una falta de Santiago Limón, quien fue amonestado. Pero el primer tiempo terminó con los ánimos encendidos luego de que André-Pierre Gignac encaró al cuarto árbitro Luis Enrique Santander.

El Toluca salió con todo en el complemento y pronto encontró su recompensa, lo cual consiguió por conducto de Paulinho, quien cerró la pinza con un remate de zurda tras una asistencia de Paulinho. El atacante lusitano emuló al paraguayo José Saturnino Cardozo en su festejo, un gran homenaje al máximo goleador en la historia de la institución escarlata.

YERRO. Ángel Correa falló el último penalti de Tigres. Luis García atajó el disparo. ı Foto: Mexsport, AP, Reuters, Capura de video

15 finales de Liga MX ha jugado el Toluca

La afición en el Infierno despertó y el desconcierto en Gignac y compañía se palpaba. Sin embargo, los dirigidos por Guido Pizarro estuvieron cerca de volver a hacer daño al 60’ con un disparo lejano de Juan Brunetta que se fue arriba de la portería.

Paulinho fue amonestado por juego peligroso sobre Joaquim al minuto 69 en un momento clave del encuentro. Helinho abandonó la cancha entre aplausos al minuto 73 y fue sustituido por Juan Domínguez.

57 años pasaron para que Toluca lograra otro bicampeonato

La fanaticada que se dio cita en el Nemesio Díez, que no había hecho ruido en el primer lapso, se hacía sentir cada vez más en el último tramo del encuentro mientras el ídolo Alexis Vega calentaba para entrar al terreno de juego, lo cual ocurrió al minuto 80 al sustituir a Jesús Angulo, y el estadio se rindió a sus pies.

En la jugada previa, Everardo López se perdió el tanto de los locales al volar un disparo al minuto 80 tras un tiro de esquina.

Ángel Correa probó fortuna con un disparo fuera del área que se fue arriba del arco al minuto 86 luego de ser asistido por Diego Lainez. Nico Castro sacó un tiro raso directo a las manos de Nahuel Guzmán al 89’.

HÉROE. Alexis Vega engañó a Nahuel Guzmán para darle el trofeo al Toluca. ı Foto: Mexsport, AP, Reuters, Capura de video

Ninguno de los dos clubes consiguió el gol del triunfo y el duelo se fue al alargue, en el que el Toluca no pudo contar con Paulinho, quien abandonó la cancha por lesión al 93′ para ser reemplazado por Diego Barbosa.

Pese a las duras bajas de Helinho y Paulinho, los Diablos Rojos se lanzaron con todo al ataque desde el arranque del alargue y al 93’ probó suerte Everardo López con un remate lejano, pero Nahuel Guzmán reaccionó bien.

El primer tiempo extra careció de emociones y ocasiones claras, consecuencia del desgaste y cansancio de los jugadores de ambos clubes.

Nico Ibáñez estuvo a nada de marcar el gol del título para los de la UANL con una media tijera de derecha en el comienzo del segundo tiempo extra. Los Diablos Rojos respondieron con un remate de cabeza de Marcel Ruiz a las manos de Nahuel Guzmán.

Ya ninguna de las dos escuadras se guardaba nada en busca del tanto de la diferencia y el trofeo. Juan Pablo Vigón desvió un tiro del seleccionado Jesús Gallardo al minuto 118 en un tiro de esquina de los locales en la última ocasión antes de la tanda de penaltis, donde se impusieron los Diablos Rojos gracias a la definición de Alexis Vega, quien no jugaba desde el 26 de octubre y en su regreso a los campos le dio el ansiado bicampeonato a los escarlatas.

Viva México cabr...: Sergio Ramos

El central español Sergio Ramos ya se había despedido de Rayados de Monterrey, pero ayer subió un emotivo video a sus redes sociales, donde dedicó unos minutos para agradecer y expresar su amor por México y sus habitantes, asegurando que vivió un tiempo maravilloso en el país.

Ramos fue contundente al asegurar que “se acaba la experiencia mexicana” luego de su salida de La Pandilla, cerrando, por el momento, la puerta a verlo en algún otro club de México. El exjugador del Real Madrid comentó que ha estado nostálgico por dejar suelo tricolor.

El español al subirse al avión antes de partir a su nuevo destino, ayer. ı Foto: Especial

“Hoy (ayer) nos despedimos de aquí de Monterrey. Unos días un poco nostálgico porque venimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar. No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo”, apuntó Ramos, quien explicó que a pesar de no haber podido salir campeón con Rayados, se va maravillado con su experiencia en México.

“Pero me llevo una experiencia maravillosa de un país encantador, de una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo tiene una proyección muy grande de cara al futuro y qué bueno la vida pues sigue adelante”, aseveró el exjugador del Sevilla, quien se dice seguirá su carrera en Europa.

