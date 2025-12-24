Coach de Steelers respalda a Metcalf tras golpear a fan

DK METCALF, de los Steelers de Pittsburgh, se retira del campo el pasado domingo 21 de diciembre de 2025.

EL ENTRENADOR de los Steelers de Pittsburgh , Mike Tomlin, no aprueba las acciones que llevaron a la suspensión de dos partidos del receptor abierto D.K. Metcalf por parte de la NFL tras un altercado en el juego con un aficionado, pero añadió que el jugador cuenta con su total apoyo durante el proceso de apelación.

La liga castigó al dos veces Pro Bowler obligándolo a perderse los dos últimos partidos de los Steelers, que están en primer lugar, y multándolo por golpear al aficionado de los Lions de Detroit, Ryan Kennedy, en el segundo cuarto de lo que se convirtió en la victoria de Pittsburgh por 29-24.

Mike Tomlin dijo que Metcalf compartió su versión de los hechos con él, pero se negó a entrar en detalles.

EL TIP: TOMLIN no descartó el regreso de la estrella linebacker externo, T.J. Watt, quien se ha perdido los dos últimos partidos mientras se recupera de una cirugía.

“No discutiré lo que él y yo discutimos. Creo que he sido bastante claro al respecto”, señaló Tomlin.

El ex receptor abierto de la NFL Chad Johnson dijo en un pódcast el domingo por la noche que Metcalf le contó que Kennedy usó un insulto racial y despreció verbalmente a la madre de Metcalf, una acusación que Kennedy negó a través de sus abogados el lunes.

Tomlin mencionó la audiencia de apelación de Metcalf y lo que describió como “ramificaciones legales”, aunque no definió cuáles podrían ser. Un correo electrónico a los abogados que representan a Kennedy por parte de The Associated Press no fue respondido de inmediato.

Metcalf permaneció en el juego y terminó con cuatro recepciones para 42 yardas. Kennedy dejó su asiento para reunirse con la seguridad del estadio en Ford Field, pero se le permitió regresar.

2 Equipos suma DK Metcalf en su carrera dentro de la NFL

Cuando se le preguntó si los Steelers tienen algún protocolo en el juego para intentar mitigar interacciones como la de Metcalf y Kennedy, Tomlin dijo: “Ciertamente podríamos tenerlo, pero podría no estar al tanto porque mis ojos y atención están (en) lo que está sucediendo en el campo” y se aseguró de dar crédito al “grupo de seguridad de primer nivel” del equipo.