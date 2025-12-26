Caída ante Vikings deja eliminado a Lions y Packers avanza a playoffs

Aaron jones sr., corredor de Vikings, hace contacto con Malcolm Rodríguez, de Lions, previo a lograr un touchdown, ayer.

Los Detroit Lions perdieron 23-10 ante los Minnesota Vikings en el U.S. Bank Stadium, resultado con el que quedaron eliminados de la NFL 2025, pues necesitaban ganar este encuentro y el de la Semana 18 para mantener vivas sus posibilidades de clasificar a los playoffs, lo cual lograron en las dos pasadas temporadas.

Los aficionados de la franquicia de Míchigan no tuvieron una feliz Navidad, pues la caída ante los ya eliminados Vikings impidió que el equipo accedieran a su tercera postemporada al hilo por primera ocasión desde 1954. Este resultado, además, clasificó a los Green Bay Packers, que mañana enfrentan a los Baltimore Ravens en Lambeau Field.

El Dato: Dak Prescott lanzó para 307 yardas y dos touchdown y los Dallas Cowboys derrotaron 30-23 a los Washington Commanders. Ambos ya estaban eliminados.

Minnesota se puso en ventaja en la recta final del primer cuarto gracias a un touchdown de Aaron Jones Sr., quien se filtró por el centro y acarreó cuatro yardas.

Detroit emparejó la pizarra poco antes del medio tiempo y lo consiguió gracias a Isaac TeSlaa, quien se levantó por todo lo alto para recibir un gran envío de Jared Goff.

Los Vikings recuperaron la delantera con un gol de campo de Will Reichard de 52 yardas. Los locales pusieron más tierra de por medio en el tramo final del tercer cuarto con otro gol de campo del mismo Reichard, este de 56 yardas.

8 derrotas registra Lions en la Temporada 2025 de NFL

Minnesota llegó eliminado al partido celebrado en el U.S. Bank Stadium, pues hace dos semanas quedaron fuera de toda posibilidad de acceder a los playoffs de la NFL. Por su parte, los Lions se presentaron a este cotejo con la necesidad de ganar para mantener vivas sus aspiraciones por clasificar.

Jake Bates acercó a los Lions con su gol de campo de 48 yardas en el último cuarto con 4 minutos y 39 segundos restantes en el reloj. Pero los de casa respondieron con un brutal touchdown de Jordan Addison, quien de esa manera aseguró la victoria para los Vikings y sentenció la eliminación de Detroit.

Will Reichard puso cifras definitivas con su gol de campo de 42 yardas para la definitiva victoria de Minnesota por marcador de 23-10.

9 juegos ha ganado Packers en la campaña en curso

Tanto Lions como Vikings volverán a los emparrillados el próximo 4 de enero, cuando el primer domingo del 2026 disputen sus compromisos correspondientes a la Semana 18, en la que Minnesota se mide ante los Green Bay Packers, mientras que Detroit visita el Soldier Field para enfrentar a los Chicago Bears.

Detroit quedó con marca de 8-8, igual que Minnesota, récord con el que los dos equipos ocupan las últimas posiciones en la división Norte de la Conferencia Nacional, en la que los clasificados a playoffs son Seattle Seahawks, Chicago Bears, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles, actuales campeones.

Por su parte, los Denver Broncos superaron por marcador de 20-13 a los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium, con lo que se pusieron muy cerca de conquistar el título de la División Oeste de la Conferencia Americana de la NFL. Para ello necesitan que Los Angeles Chargers no derroten a los Houston Texas el sábado.

97 duelos tiene Travis Kelce en el Arrowhead Stadium

Los Chiefs (6-10) no contaron con Patrick Mahomes ni con el mariscal de campo suplente Gardner Minshew, ambos con ligamentos rotos en las rodillas en semanas consecutivas,

Pudo haber sido el último partido de Travis Kelce en el Arrowhead Stadium con los Chiefs. El tight end se retiraría al final de esta temporada, pues dejaría los emparrillados antes de su boda con la cantante Taylor Swift, programada para el 13 de junio del 2026, cuando se esté celebrando el Mundial de futbol.