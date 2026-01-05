Después de 37 años, real gana con 5 goles de sus canteranos

Tuvieron que pasar 37 años para que un entrenador merengue confiara en jugadores hechos en “La Fábrica”, como se le llama a la cantera del Real Madrid, pues fue el 25 de noviembre de 1989 cuando los merengues vencieron 7-2 al Real Zaragoza con cinco goles de canteranos, uno de Míchel González, otro de Manuel Sanchís, uno más de Emilio Butragueño y un doblete de Martín Vázquez.

Como ayer, que el equipo de Xabi Alonso venció al Real Betis en la cancha del Santiago Bernabéu por marcador de 5-1 con un hat-trick de Gonzalo García, una anotación de Raúl Asencio y otro tanto de Fran García, tres futbolistas que salieron de la cantera del equipo de la capital de España, además de volver a convertir cinco goles en un partido de LaLiga española, pues la última vez que lo consiguieron fue en 2024 cuando derrotaron 5-0 al Alavés en la Jornada 36 del torneo local.

El Dato: El próximo partido del Real Madrid es el jueves 8 de enero cuando viajen a Arabia Saudita para jugar las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético.

La primera anotación del futbolista de 21 años llegó al minuto 20 de tiempo corrido, cuando Rodrygo Goes mandó un servicio al segundo poste de la portería del Real Betis y ahí apareció Gonzalo García para rematar de cabeza.

Fue hasta la parte complementaria cuando los merengues volvieron a hacer daño en la cabaña rival.

El delantero de la cantera del Real Madrid volvió a hacerse presente al 50′ de juego, con una anotación que levantó a todos los aficionados de sus asientos, pues tras un servicio de Federico Valverde, el ariete español bajó la pelota con el pecho y remató de volea al segundo poste de Álvaro Valles.

3 Goles lleva Gonzalo García en la temporada

El Real Madrid no se cansó de hacer goles ante el Betis, pues seis minutos después, Raúl Asencio, canterano del equipo blanco, se levantó en el área rival para rematar solo de cabeza y guardar la esférica por tercera vez en el partido en el arco rival.

Cucho Hernández descontó para los visitantes con una gran jugada en solitario; el delantero colombiano le ganó la espalda a Raúl Asencio, se quitó en dos ocasiones a Thibaut Courtois y definió con sangre fría para acercar al equipo de Manuel Pellegrini en el marcador, aunque su gol sólo fue de adorno en el tablero.

Para conseguir su hat-trick perfecto, Gonzalo García volvió a desmarcarse dentro del área y, tras un pase raso de Arda Güler, el delantero español definió de taco para lograr su tercera diana del partido. Cabe recalcar que el ariete merengue anotó un gol de cabeza, otro con la pierna derecha y el último con la pierna izquierda.

19 juegos le faltan al Real Madrid en LaLiga 2025-2026

El cuarto árbitro dio tres minutos más en el partido y parecía que el Real Madrid comenzaría a cerrar el encuentro con una victoria de 4-1, pero los merengues continuaron atacando el arco del Real Betis hasta el último segundo, pues fue en el minuto 93 de tiempo corrido cuando apareció Fran García, otro canterano merengue, en el área para empujar un servicio de Federico Valverde desde la banda derecha.

Con esta victoria, el Real Madrid llega a 45 puntos en la temporada de LaLiga española, aunque deben esperar un tropiezo del Barcelona para recortar unidades, pues los blaugranas, con su partido ganado ante el Espanyol el sábado, tienen 49 unidades después de 19 partidos jugados.