Raúl Jiménez se eleva para hacer un remate de cabeza en el duelo entre Fulham y Liverpool en Craven Cottage, ayer.

Liverpool y Manchester City fueron sorprendidos por goles cerca del final que les hicieron perder puntos en la Premier League. Harrison Reed anotó una diana espectacular en el minuto 7 del tiempo de descuento para que el Fulham lograra un empate 2-2 contra el Liverpool en Craven Cottage. El mexicano Raúl Jiménez fue fundamental en el resultado de su equipo sobre el actual campeón inglés, después de una asistencia de lujo. Enzo Fernández anotó el empate en el minuto 94 en el Etihad para sellar un empate 1-1 para el Chelsea, sin entrenador, lo que afectó las esperanzas de título del City.

El segundo clasificado, el City, lideró gracias a Tijjani Reijnders al descanso, pero ahora está seis puntos detrás del líder Arsenal, que venció al Bournemouth 3-2.

El Tip: El fulham y Raúl Jiménez vuelven a las canchas este miércoles 7 de enero, cuando sea local ante el Chelsea en actividad de la Jornada 21 de la Premier League.

El campeón defensor Liverpool está cuarto en la clasificación, 14 puntos detrás del Arsenal después de que el suplente Reed disparara desde unos 25 metros para vencer al portero del Liverpool, Alisson.

Manchester United empató 1-1 con el Leeds después del gol de Matheus Cunha en Elland Road. El DT del United, Ruben Amorim, parecía frustrado después al plantear preguntas sobre su papel en el club.

Por otra parte, el gol del Reed hizo que el campeón defensor Liverpool perdiera más puntos en lo que ha sido una segunda campaña difícil para el entrenador Arne Slot.

Los aficionados visitantes todavía estaban celebrando después de que Cody Gakpo anotara lo que parecía ser un gol de la victoria en el minuto 94, pero quedaron atónitos por la respuesta casi instantánea de Reed una vez que se reanudó el juego.

Fulham lideró 1-0 al descanso gracias a Harry Wilson, quien se abrió paso y disparó bajo al rincón lejano tras un gran pase de Raúl Jiménez. Florian Wirtz igualó al 57’.

Por su parte, Cunha rescató un punto para el United en Leeds, pero fueron los comentarios posteriores al partido de Amorim los que crearon los mayores titulares.

“Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (Jose) Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United”, aseveró.