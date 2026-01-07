Afición del América no soporta más los tristes fichajes de su equipo y se manifiesta con furia en redes sociales

El América se prepara para arrancar el Clausura 2026 en busca de su decimoséptima estrella y con ello anunciaron la llegada de Aarón Mejía al cuadro azulcrema, lateral mexicano que arriba al nido de Coapa procedente de los Xolos de Tijuana, pero con muchas dudas y críticas por parte de la afición azulcrema, que no soporta ver este tipo de fichajes.

En la publicación que subió el América a su cuenta de Instagram anunciando el fichaje, algunos comentarios fueron los siguientes: “Bienvenido a la banca del más grande”, “Se trata de reforzar el cuadro titular, no la banca”, “¿Es reforzarse o desforzarse?”, “Ni el Pumas hace estos fichajes”, “Inexplicable lo fácil que es llegar ahora al América”.

Estos son los números de Aarón Mejía con los Xolos de Tijuana

Aaron Mejía tuvo su debut en Primera División con los Xolos de Tijuana y un paso por la Liga de Expansión con los Dorados de Sinaloa; fue en el último torneo cuando el lateral mexicano logró convencer a la directiva azulcrema para llegar al nido de Coapa y ser la nueva competencia de Kevin Álvarez.

Con el conjunto de la frontera norte del país, el nuevo refuerzo del América disputó 53 partidos con los Xolos y logró dos asistencias; sin embargo, su anotación en Primera División no ha podido llegar y buscará que este reto se cumpla siendo jugador del América.

El último partido que disputó Aarón Mejía con el equipo de Tijuana fue el 20 de noviembre del 2025, cuando los Xolos se midieron ante los Bravos de Juárez en uno de los partidos del play-in, el cual terminó ganando la escuadra de Sebastián Abreu por marcador de 3-1.

América se prepara para su debut en el Clausura 2026

El América se prepara para afrontar el Clausura 2026 en busca de otro título de la Liga MX en sus vitrinas y sumaron a tres jugadores a su plantilla para afrontar este nuevo torneo del futbol mexicano; Rodrigo Dourado, Aarón Mejía y Fernando Tapia son los fichajes azulcremas.

Los pupilos de André Jardine viajarán a la frontera norte del país para medirse ante los Xolos de Tijuana en la Jornada 1 del Clausura 2026, partido que no será nada sencillo para los azulcremas por el nivel que mostraron los entrenados por Sebastián Abreu en el cierre del torneo pasado.

Además, las Águilas tendrán que prepararse de la mejor manera de cara al cierre de la campaña, pues, por el Mundial del 2026, perderán algunas piezas fundamentales en el esquema del equipo, ya que serán convocados por Javier Aguirre.

DCO