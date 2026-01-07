Fue bicampeón con América, vale 14 millones y ahora se conforma con jugar en la Liga de Expansión

Exjugador del América jugará en la Liga de Expansión en 2026.

Illian Hernández está teniendo una baja considerable en su carrera, pues el delantero mexicano llegó al América después del primer título del tricampeonato de las Águilas y en las dos temporadas posteriores se convirtió en bicampeón del futbol azteca con la camiseta del conjunto de Coapa, además de tener un valor de 14 millones de pesos mexicanos según Transfermarkt.

Después del Apertura 2024, el jugador nacido en Fresnillo, Zacatecas, volvió al Pachuca, el equipo que lo vio debutar en Primera División, para disputar el Clausura 2025 y el Apertura 2025, jugando solo 18 partidos y anotando dos goles en esta etapa de su carrera.

Illian Hernández puso fin a su historia con el Pachuca y firmó para ser nuevo jugador del Atlante en este Clausura 2026, terminando su etapa en Primera División, aunque podría volver, si se mantiene en los Potros de Hierro, equipo que regresará a la Liga MX en el Apertura 2026.

Presentamos al delantero Illian Hernández como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.



¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro! 🐎#SerAtlante #TodosSomosAtlante pic.twitter.com/MXRsnix23e — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) January 6, 2026

Estos son los números de Illian Hernández como futbolista profesional

Illian Hernández puso fin a su etapa en Primera División tras cuatro años en el máximo circuito del futbol mexicano, pues fue el 23 de septiembre de 2021 cuando el ariete de Fresnillo realizó su debut con los Tuzos entrando de cambio en la segunda parte de un partido ante Necaxa.

Durante esos nueve torneos, Illian Hernández disputó 88 partidos entre el Pachuca y el América y anotó nueve goles en ese tiempo, números negativos para un delantero, además de que no ha conseguido alguna asistencia en toda su carrera futbolística.

Aunque tiene varios títulos en su vitrina personal, en los que se encuentran tres trofeos de la Liga MX, dos con América y uno con Pachuca, y un Campeones Cup con el conjunto de Coapa, aunque aún le queda tiempo para volver a ser campeón, pues Illian Hernández tiene 25 años.

👊🏼 | Gracias por tu entrega y tu compromiso:



¡Te deseamos éxito en tu siguiente etapa en @Atlante, Illian! ✨ pic.twitter.com/1rFY03KSih — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 7, 2026

¿Cuándo podría ser el debut de Illian Hernández con el Atlante?

Illian Hernández se incorporará a la plantilla del Atlante muy pronto para ponerse a punto de cara al inicio del Clausura 2026 de la Liga de Expansión, el cual será el último torneo de los Potros de Hierro en la liga de plata del futbol mexicano.

El delantero mexicano podría tener su debut con el Aqua Potro el próximo sábado 10 de enero, cuando el Atlante visite al Tepatitlán en la Jornada 1 del torneo en busca de los primeros tres puntos del certamen.

El Atlante viene de una gran pretemporada, pues en sus dos partidos amistosos consiguieron dos victorias importantes ante equipos de la Liga MX, primero 3-0 ante Santos y el segundo fue un 4-0 ante el Pachuca.

