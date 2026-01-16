Barca vence al Racing y sigue en Copa del Rey

El campeón defensor Barcelona evitó una sorpresa un día después de que el Real Madrid tropezara en los octavos de final de la Copa del Rey, superando ayer 2-0 al líder de la tabla general de la Segunda División de España, el Racing de Santander, para conseguir su boleto a los cuartos de final y continuar la misión de refrendar su título.

Los acérrimos rivales de los blaugranas, el Real Madrid, perdieron la final del torneo local el año pasado a manos del Barcelona en el Estadio La Cartuja, y en esta edición cayeron eliminados tres rondas antes de la gran final por marcador de 3-2 por el Albacete, conjunto que logró su primera victoria frente al equipo de la capital española, en el debut del entrenador Álvaro Arbeloa.

El Dato: En los últimos 14 años, el Real Madrid ha conseguido ganar en tres ocasiones la Copa del Rey (2011, 2014 y 2023), además de sumar 21 subcampeonatos y 20 títulos.

Ferran Torres rompió el empate en Santander en un contragolpe al minuto 66 de tiempo corrido, el delantero español y actual goleador del Barcelona en la campaña, recibió un pase entre líneas de Fermín López y con un recorte se quitó a Jokin Exkieta, el portero del Racing, para definir con la portería vacía, acercando al equipo de Hansi Flick a la siguiente ronda.

TE RECOMENDAMOS: Ofrece pase por tiempo limitado ViX transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026

Lamine Yamal fue el encargado de sellar la victoria en el sexto y último minuto del tiempo de compensación, después de un pase dentro del área de Raphinha para dejar solo frente al marco rival al ariete de 18 años. El Racing tuvo dos goles anulados por fuera de juego, uno al minuto 77 y otro al 86’ de juego.

De igual forma, el equipo local desperdició una oportunidad de oro para igualar el marcador en una situación de uno contra uno en el tiempo de descuento de la segunda mitad, pero el portero del Barcelona Joan García aguantó la embestida de Manex Lozano y consiguió una salvada de último minuto tras un potente disparo del delantero del Racing Club. El partido inició 15 minutos tarde, ya que tuvo un retraso debido a problemas con el acceso.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, tomó la decisión de no alinear a algunos de sus mejores jugadores, incluidos Raphinha, Robert Lewandowski y Pedri, aunque los tres ingresaron al partido como suplentes en la segunda mitad cuando el partido se encontraba 1-0 a favor del Barcelona.

Antes del inicio del compromiso en el Estadio El Sardinero, los jugadores del Racing realizaron un pasillo de honor para los actuales campeones de la Supercopa de España, alineándose antes de la salida de los blaugranas para saludar a los jugadores del Barcelona al entrar al campo.

En el otro partido de octavos de final, el cual definía al último invitado a los cuartos de final de la competencia, el Valencia anotó un gol en cada mitad del cotejo para así adjudicar su boleto y seguir con vida en el certamen, su victoria fue ante el club de segunda categoría Burgos por marcador de 2-0.

El martes, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Deportivo La Coruña de Segunda División para meterse en la siguiente fase de la Copa del Rey. Los otros equipos que también lograron avanzar fueron la Real Sociedad, el Athletic Bilbao, el Real Betis y el Alavés. El sorteo para los cuartos de final será el lunes 19 de enero y la final de la Copa del Rey se jugará en Sevilla el próximo 25 de abril.