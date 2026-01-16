Chivas vs Querétaro: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Chivas se mide a Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX

Este sábado 17 de enero las Chivas reciben en la cancha del Estadio Akron al Querétaro, duelo en el que el Rebaño sale como uno de los líderes del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en el que esperan mantenerse invictos en el arranque del campeonato.

Después de dos jornadas el Club Deportivo Guadalajara llega como uno de los dos equipos que tienen pleno de victorias, siendo el otro los Diablos Rojos del Toluca, que se encuentran por delante de los tapatíos y son líderes en la tabla general de la Liga MX.

🇦🇹 ¡El #ClásicoTapatío llega a Los Ángeles! 🐐



📍 Los esperamos el domingo 29 de marzo en el BMO Stadium. ¡Que toda California se pinte Rojiblanca! 😍



🎟️ @Ticketon 👉🏻 https://t.co/fqKF07wDq2@PTimeSports pic.twitter.com/0AHdHuwEl6 — CHIVAS (@Chivas) January 16, 2026

¿Dónde ver el Chivas vs Querétaro del Clausura 2026?

El partido Chivas vs Querétaro, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 17 de enero a las 17:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver solamente por la señal de Amazon Prime Video.

Día: sábado 17 de enero

Hora: 17:05 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

🎟️ ¡GANA UN PASE DOBLE PARA VER A LAS CHIVAS! 😍



¡Comenta tu foto favorita y danos una ligera explicación del porqué lo es!



Las mejores historias serán premiadas ❤️ pic.twitter.com/KjRz1O3kgN — CHIVAS (@Chivas) January 16, 2026

Chivas busca la cima del campeonato

Chivas y Querétaro enfrentan su tercer partido del semestre en menos de 10 días. El arranque del Clausura 2026 fue muy movido para los clubes de la Liga MX, pues se trata de un certamen corto debido a la Copa del Mundo 2026.

El gran reto para el Rebaño Sagrado es ver si el entrenador argentino Gabriel Milito puede mantener el nivel en sus jugadores, que sin duda saldrán al campo motivados con la idea de mantenerse invictos y con colocarse en la cima.

El chiverío necesita vencer a los Gallos Blancos y que el Toluca pierda ante los Tigres. De esta manera el líder en solitario serán los pupilos de Milito.

Por si no fuera poco, las Chivas saldrán con hambre de victoria, pues en la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos de enero se encuentran ocho jugadores rojiblancos.

