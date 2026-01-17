Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Pachuca vs América de la Jornada 3 del Clausura 2026

Pachuca y América se enfrentan en el último partido de la tercera jornada del Clausura 2026.

El alicaído América visita al Pachuca este domingo 18 de enero en el partido con el que culminará la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el que las Águilas todavía no anotan ni suman luego de un empate y una derrota.

La caída a mitad de semana ante el Atlético de San Luis encendió las alarmas en el equipo de Coapa, que se mete a la cancha del Estadio Hidalgo con la encomienda de conseguir su primer triunfo del certamen si no quiere meterse en una crisis.

Los entrenamientos no se detienen, tenemos objetivos por cumplir. 🎯🦅

El Pachuca, por su parte, viene de conseguir su primera victoria en el Clausura 2026 después de superar 2-1 al León, en duelo que también se llevó a cabo en el Estadio Hidalgo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Pachuca vs América?

El partido entre Pachuca y América se jugará este domingo 18 de enero, en el Estadio Hidalgo. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:06 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de la señal de FOX One.

Fecha : Domingo 18 de enero

Hora : 19:06

Estadio : Hidalgo

Transmisión: FOX One

Posibles alineaciones de Pachuca y América

PACHUCA : Carlos Moreno, Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García, Christian Rivera, Elías Montel, Alan Bautista, Kenedy, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Rodrigo Dourado, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

📝 | PRÓXIMO RIVAL J.3 CL-2026 LIGA MX: PACHUCA vs AMÉRICA



Los Tuzos buscarán su segundo triunfo al hilo en casa este domingo 18 de enero a las 19:00 H (TCM), cuando reciban a las Águilas en el Estadio Hidalgo de la ‘Bella Airosa’.



Llega el segundo partido de la fecha doble en… pic.twitter.com/9MZdKrRjP8 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 17, 2026

El América recupera a Ramón Juárez

El entrenador brasileño André Jardine podrá contar con el defensa mexicano Ramón Juárez, quien fue expulsado al minuto 20 en la derrota de la Jornada 2 frente al Atlético de San Luis por una falta polémica sobre Juan Manuel Sanabria.

La Comisión Disciplinaria de la FMF dio a conocer que le retiró la tarjeta roja al zaguero de las Águilas, esto luego de que la directiva de Coapa presentó una solicitud, y el organismo falló a favor del club azulcrema.

América arrastra mala racha en Pachuca

El América no la ha pasado bien en sus más recientes visitas al Estadio Hidalgo, donde no derrota al Pachuca desde la Jornada 9 del Apertura 2022 (3-0).

Después de dicho duelo, la escuadra azulcrema se metió a la cancha de los Tuzos en cuatro ocasiones más, registrando dos igualadas y dos tropiezos.

El cotejo más reciente entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo fue en los cuartos de final de ida del Clausura 2025, y el marcador final fue 0-0.

