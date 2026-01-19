Barca cae ante la Real y el Madrid está a un punto

Los jugadores del Barcelona se lamentan después de la derrota de ayer ante la Real Sociedad en LaLiga.

EL BARCELONA no tuvo su mejor actuación en LaLiga ante la Real Sociedad, pues el equipo de Hansi Flick cayó derrotado por marcador de 2-1 y sufrió su primer descalabro del 2026, dejando ir tres puntos importantes en LaLiga de España.

El partido inició con una anotación de Fermín López a los 9 minutos de haber arrancado el encuentro; sin embargo, el gol fue anulado por el VAR por una falta previa de Dani Olmo sobre Takefusa Kubo.

Minutos más tarde, Mikel Oyarzabal, el delantero titular de la Selección de España, le ganó la espalda a Jules Koundé dentro del área para rematar de volea a escasos metros de Joan García y convertir el primer tanto de la noche para los “Txuri-urdin”.

El Tip: El Barcelona perdió una racha de 11 partidos con victoria, la última vez que cayeron fue el 25 de noviembre del 2025; 3-0 a manos del Chelsea en la Champions League.

Lamine Yamal consiguió igualar las condiciones en el marcador con un disparo dentro del área tras varios rebotes, aunque el VAR volvió a hacerse presente para revisar la acción del dorsal ‘10′ y se anuló por un milimétrico fuera de juego, mientras que el tercer tanto que se echó para atrás fue de Frenkie de Jong, quien apareció dentro de los 16 metros del campo rival para definir frente a Álex Remiro, aunque antes del pase estaba en fuera de lugar.

Al 70’ de tiempo corrido cuando Lamine Yamal mandó un centro desde la banda derecha del campo, el cual llegó a la zona de Marcus Rashford y el delantero inglés solo tuvo que empujar la pelota con la cabeza para igualar el marcador a 20′ del final.

Lamentablemente para los blaugranas, un minuto más tarde la Real Sociedad volvió a tomar la ventaja en el partido, después de un error de Joan García al momento de atajar la pelota y dejarla viva dentro del área, algo que aprovechó Carlos Soler para asistir a Goncalo Guedes, quien remató de volea con el arco abierto.

Con este resultado, el Barcelona pierde tres puntos valiosos en la campaña, pues suman 49 unidades tras 20 jornadas y, con la victoria del Real Madrid sobre el Levante, los merengues cortan la diferencia a solo un punto; el próximo Clásico será el 10 de mayo, donde se podría definir al campeón de LaLiga de España.