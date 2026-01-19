Broncos y Pats, en un SB adelantado; Seattle ante la sorpresa Rams

Un gol de campo de 32 yardas de Harrison Mevis en tiempo extra en el Soldier Field de Chicago convirtió a los Rams en el último clasificado a las finales de Conferencia de la NFL, que se llevarán a cabo el próximo domingo 25 de enero en Denver y Seattle. Destaca el regreso de Nueva Inglaterra a una final de la AFC, tras siete años de su aparición más reciente.

Los New England Patriots y Drake Maye clasificaron a su primera final de conferencia desde la temporada del 2018, luego de que derrotaron 28-16 a los Houston Texans en el Estadio Gillette, y ahora disputarán el título de la final de la Conferencia Americana de la NFL y el pase al Super Bowl contra los Denver Broncos.

El Dato: Broncos y Patriots fueron los dos mejores equipos en la Conferencia America. Seahawks y Rams fueron 1 y 5, respectivamente, en la Nacional.

Los Ángeles y los Patriots se unieron ayer a los Broncos y a los Seahawks, que el sábado se convirtieron en los primeros finalistas de la Americana y de la Nacional, respectivamente, en la batalla rumbo al Super Bowl LX de la NFL, a celebrarse el 8 de febrero.

Los Pats se pusieron en ventaja en el primer cuarto gracias a un touchdown de DeMario Douglas, pero los Texans respondieron pronto con un gol de campo de 25 yardas de Ka’imi Fairbairn.

El equipo de Houston revirtió el marcador en los primeros momentos del segundo cuarto con un touchdown de Christian Kirk. La ventaja de la visita se esfumó pronto, pues Marcus Jones interceptó un pase de CJ Stroud y avanzó 26 yardas para convertir. Stefon Diggs aumentó la diferencia en favor de los Pats antes del medio tiempo y los de casa ya ganaban por 11 puntos de diferencia.

12 fuegos ganó Rams en la temporada regular

Los Texans recortaron la desventaja con dos goles de campo de Ka’imi Fairbairn en el tercer cuarto, para irse al último con un déficit de cinco puntos.

Kayshon Boutte aseguró en los albores del último cuarto el touchdown de la victoria y de la clasificación de Nueva Inglaterra a la final de la Conferencia Americana contra los Denver Broncos.

Los Patriots regresan a una final de Conferencia Americana después de ocho años. No ganaban un duelo de ronda divisional desde la Temporada del 2018, cuando doblegaron a los Kansas City Chiefs (37-31) en el Arrowhead Stadium.

Aquel duelo se llevó a cabo el 20 de enero del 2019 y con la victoria sobre los Chiefs, los Pats clasificaron al Super Bowl, donde se alzaron con el trofeo Vince Lombardi tras su victoria de 13-3 sobre Los Angeles Rams.

Por su parte, los Rams inauguraron la pizarra ante los Bears con un touchdown de Kyren Williams en el primer cuarto. Pero los Bears cambiaron las cosas en los primeros momentos del segundo cuarto, cuando empataron el marcador con un touchdown de DJ Moore, y luego revirtieron las cosas con un gol de campo de 48 yardas de Cairo Santos.

Un gol de campo de 32 yardas de Harrison Mevis le permitió a Los Ángeles emparejar el duelo antes del medio tiempo. El ataque aéreo de los Rams seguía sin aparecer en el Soldier Field.

El equipo de Los Ángeles recuperó la ventaja en el arranque del último cuarto gracias a un touchdown de Kyren Williams.

Todo parecía definido en el Soldier Field. Pero Caleb Williams lanzó un magistral pase para que Cole Kmet concretara un touchdown para que los Bears emparejaran los cartones ante la algarabía de la afición, lo que forzó el tiempo extra.

El partido en el Soldier Field se definió con un gol de campo de 42 yardas de Harrison Mevis en tiempo extra. Y los Rams se convirtieron en el rival de los Seahawks, mejor sembrados de la Conferencia Nacional, en la final de la NFC.

El camino al Super Bowl ı Foto: Especial

Así se juegan las finales ı Foto: Especial