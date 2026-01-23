Sancho se estrena con el Aston Villa en Europa League

El delantero celebra el único gol del partido y con el que logra debutar como anotador del Aston Villa, ayer.

JADON SANCHO facturó su primer gol con la camiseta del Aston Villa, para catapultar al club inglés a una victoria de 1-0 ante Fenerbahçe, lo que selló el pasaje a los octavos de final de la Liga Europa con un partido de anticipación.

El Lyon aseguró también su boleto a los octavos de final al salir triunfante 1-0 ante Young Boys en Berna y el Friburgo alemán se sumó a ellos al derrotar a Maccabi Tel Aviv por el mismo marcador.

Lyon y Aston Villa comparten el liderato, ambos con 18 puntos tras acumular seis victorias y una derrota. Friburgo está un punto detrás en el tercer lugar.

El Tip: Porto y Viktoria de Pilsen empataron 1-1. Samu desperdició un penalti para los portugueses luego de que Matěj Vydra, tocó el balón con la mano dentro del área.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados avanzan automáticamente después de ocho jornadas a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del noveno al 24to puesto disputarán partidos de ida y vuelta en un repechaje para avanzar.

Sancho, quien llegó al Aston Villa en un préstamo por una temporada desde el United en septiembre, aprovechó un centro desviado de Matty Cash para darle la victoria al conjunto de Birmingham.

Unai Emery, el técnico del Aston Villa, logró sobrellevar varias bajas por lesión, entre ellas las del capitán John McGinn y Boubacar Kamara.

4 veces ha ganado la Europa League el DT Unai Emery

Ainsley Maitland-Niles anotó por el Lyon en el tiempo de descuento de la primera mitad para que el equipo francés superara a Young Boys. Un gol de Igor Matanovic le dio al triunfo a Friburgo.

Joachim Soltvedt convirtió un penalti en el décimo minuto de descuento para que el equipo noruego Brann rescatara un empate 3-3 contra Midtjylland, que dejó al club danés en el cuarto lugar.

Morgan Gibbs-White desperdició una oportunidad de adelantar a Nottingham Forest cuando el portero de Braga, Lukáš Horníček, detuvo su penalti al inicio de la segunda mitad. Menos de un minuto después, los anfitriones tomaron una ventaja de 1-0 con un autogol de Yates.

El club de la Premier no pudo igualar y vio al suplente Elliot Anderson ser expulsado en el tiempo de descuento.