Mundial México 2026: La Copa del Mundo llega a nuestro país con un espectacular tour oficial | VIDEOS

El ambiente mundialista se apodera cada día más de la Ciudad de México y para aumentar las expectativas de la afición, el Gobierno capitalino y la FIFA anunciaron la ruta del tour del trofeo de la Copa del Mundo, el cual recorrerá 9 ciudades del país y finaliza en la CDMX a días del juego inaugural.

Durante 26 días, la Copa del Mundo de la FIFA recorrerá 10 ciudades de México, pero la parada más emblemática será en Chichén Itzá.

A 134 días del Mundial Norteamérica 2026, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como autoridades de FIFA y Coca Cola, ofrecieron detalles de la ruta que tendrá el trofeo de la Copa Mundial, que llega en febrero a Guadalajara y cierra en la CDMX a principios de junio.

“Cuando llegue la Copa a la CDMX, a principios de junio, llegará a la Utopía Magdalena Mixihuca. Es céntrico, gratuito y un espacio público. Queremos que la mayoría de la población pueda estar en contacto con el trofeo. Vamos a recibirla en la utopía que va a quedar maravillosa, se está concluyendo y uno de sus primeros eventos va a ser recibir la Copa”, dijo Clara Brugada.

México será el primer país en recibir el Tour de la Copa del Mundo de la FIFA, pasando por 9 ciudades, en total 10 lugares, incluyendo Chichén Itzá.

La Copa del Mundo de la FIFA visitará 9 ciudades en México. En recorrido empieza del 28 de febrero al 2 de marzo en Guadalajara, en el Estadio Guadalajara. Posteriormente el trofeo pasará por León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey (ciudad mundialista) Puebla, Mérida y cierra del 5 al 8 de junio en la CDMX(ciudad mundialista).

Ciudades que vista el trofeo de la Copa Mundial en México

Guadalajara-28 de febrero al 2 de marzo-Estadio Guadalajara

Veracruz-6 al 7 de marzo-WTC

Chihuahua-9 y 10 de marzo-Centro de Convenciones

Querétaro-11 y 12 de marzo-Centro de Convenciones

Monterrey-14 al 16 de marzo-Estadio Monterrey

Puebla-18 y 19 de marzo-Centro de Congresos

Mérida-21 y 22 de marzo-Centro Internacional de Congresos

CDMX-5 al 8 de junio-Utopía Mixihuca

Lo que debes saber del tour del trofeo de la Copa del Mundo

El tour del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA tiene 20 años de existencia. El objetivo central es hacer que el galardón llegue a toda la población posible y que los aficionados puedan tomarse una foto con el trofeo.

En 2026 tendrá 75 paradas en 150 días de gira y será la sexta edición global de la gira. En México serán 10 sedes en 9 ciudades en 26 días de recorrido. Esta experiencia es completamente gratuita, solo hay que registrarse.

El trofeo original únicamente sale del museo de la FIFA en Suiza para el tour oficial y para la Copa del Mundo. Son las dos veces que el prestigioso galardón es exhibido ante la afición mundial.

El Gobierno de la Ciudad de México presentará el tour que la Copa del Mundo realizará en nuestro país.

