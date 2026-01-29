La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, encabezó el anuncio del tour oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En el evento realizado en el Monumento a la Revolución, se informó que el trofeo recorrerá 9 ciudades del país y estará del 5 al 8 de junio en la Utopía Magdalena Mixiuhca, en la CDMX.

A 133 días del Mundial Norteamérica 2026, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como autoridades de FIFA y Coca-Cola, aseguró que este evento es una oportunidad inmejorable para que los aficionados puedan vivir de cerca el ambiente mundialista, en especial aquellas ciudades que no son sede el próximo verano.

La Copa del Mundo visita nueve ciudades en México ı Foto: Cuartoscuro y Especial

El Dato: El tour de la Copa del Mundo comenzó el 3 de enero pasado en Riad, Arabia Saudita. En 2026 se cumplen 20 años de la primera vez que el empezó a recorrer el orbe.

“Cuando llegue la Copa a la CDMX, a principios de junio, arribará a la Utopía Magdalena Mixiuhca. Es céntrico, gratuito y un espacio público. Queremos que la mayoría de la población pueda estar en contacto con el trofeo. Vamos a recibirla en la Utopía, que va a quedar maravillosa; se está concluyendo y uno de sus primeros eventos va a ser recibir la Copa”, dijo Brugada sobre la estancia del galardón en la alcaldía Iztacalco. “Queremos que la Ciudad de México sea la mejor sede mundialista y estamos trabajando para ello; esto es en beneficio de la gran población de la Ciudad de México”, agregó.

La Copa del Mundo de la FIFA visitará 10 sedes repartidas en 9 ciudades en México. El trofeo se exhibirá primero del 28 de febrero al 2 de marzo en el Estadio Guadalajara. Posteriormente, el tour pasará por León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y finalizará en la CDMX.

El trofeo mundialista llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el próximo 26 de febrero y después será trasladado a Guadalajara, Jalisco, para comenzar su recorrido por todo Norteamérica. Inicia en México.

El objetivo central es hacer que el galardón llegue a toda la población posible y que los aficionados puedan tomarse una foto con el trofeo, el cual mide 36.8 centímetros y pesa poco más de 6 kilos, de los cuales 4 kilos son de oro puro.

En 2026, tendrá 75 paradas en 150 días de gira y será la sexta edición global. Esta experiencia es completamente gratuita. Hasta el momento, el trofeo tiene ya 25 días recorriendo el mundo. El trofeo original únicamente sale del museo de la FIFA en Suiza para el tour oficial y para la Copa del Mundo.

Durante su intervención, la mandataria local reivindicó el Mundial Femenil de 1971, el cual tuvo como sede a México, pero que no cuenta con el reconocimiento de la FIFA. El Tricolor llegó hasta la final y, lamentablemente, perdió ante más de 100 mil aficionados que llenaron el Estadio Azteca, un récord de asistencia también sin validez oficial.

“Por cuarta ocasión seremos la ciudad mundialista en la inauguración (1970, 1986 y el Femenil 1971). Al Gobierno de la Ciudad de México nos toca hacer que la gran mayoría pueda vivir este Mundial desde el deporte, y para ello estamos trabajando mucho, constituyendo 500 canchas de futbol entre alcaldía y Gobierno para que los jóvenes puedan disfrutar del Mundial”, indicó.

Por su parte, la representante del Gobierno federal para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, destacó que el certamen ya empezó, pues en menos de dos meses se realizarán los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey, ambas ciudades con dos juegos.

“Nos llena de orgullo, porque México vuelve a ser historia, el único país de todo el planeta en albergar por tercera ocasión esta celebración. La Jefa de Gobierno nos dice que es la cuarta ocasión, porque vamos de la mano y con la voz de la Jefa de Gobierno a reivindicar ese Mundial de 1971”, aseguró.

Representa la alegría de la victoria con dos deportistas estilizados que sostienen el globo terráqueo

El creador es el escultor italiano Silvio Gazzaniga

En la base del trofeo están grabados los nombres de las selecciones campeonas de la Copa Mundial de la FIFA desde 1974 hasta hoy

Ciudades que visita el trofeo en México ı Foto: Especial