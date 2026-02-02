Puerto Rico vence a México Verde

Rubén Castro conectó un sencillo remolcador de dos carreras en el fondo de la novena entrada para darle la vuelta a la pizarra y los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, vencieron 5-4 a los Tomateros de Culiacán, de México, en el partido inaugural de la Serie del Caribe 2026, en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

“No estaba pensando mucho, sólo estaba buscando un buen contacto para darle la victoria a Puerto Rico en este primer juego de la Serie. Aproveché una recta un poco afuera y alta, me puse un poco más corto y busqué pegarle a la banda opuesta, y afortunadamente salió el imparable”, comentó Castro.

Luego de que el campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional declinara participar en el torneo después de que le retiraron la sede a Caracas, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe anunció que México competiría con dos equipos: los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, como México Rojo, y los Tomateros de Culiacán, subcampeones, como México Verde.

México tomó ventaja en la primera entrada con un sencillo productor de Rodolfo Amador y un elevado de sacrificio de Joey Meneses. Amplió la diferencia a 4-0 en el segundo episodio con un doble remolcador de Luis Verdugo y un sencillo de Román Alí Solís.

Puerto Rico respondió con un jonrón de dos carreras de Yohandy Morales en la cuarta entrada y Rubén Castro impulsó la primera de sus tres carreras producidas con un rodado a la primera base en el séptimo episodio.