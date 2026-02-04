Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xelajú vs Monterrey; Ronda 1 de la Concachampions

Sigue la actividad de los clubes mexicanos en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. Este miércoles 4 de febrero los Rayados del Monterrey visitan Guatemala para enfrentarse al Xelajú en el partido de ida.

Domenec Torrent y La Pandilla tienen el primer partido internacional del año, una prueba en donde se verán las aspiraciones que puede tener el equipo regio en la Concachampions y lo que pueden trasladar al futbol mexicano.

El cinco veces campeón de @TheChampions.

El Orgullo de la Ciudad.

El Club de Futbol Monterrey.



¡Comienza el camino de los #RayadosEnConcacaf!👊🏼🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/SZVWnnV4YH — Rayados (@Rayados) February 4, 2026

¿Dónde ver el Xelajú vs Monterrey de la Concachampions?

El partido entre Xelajú y Monterrey, correspondiente al duelo de ida de la primera ronda de la Concachampions, inicia este miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: Miércoles 4 de febrero

Hora: 19:00 horas, CDMX

Transmisión: FOX ONE

Monterrey, a recomponer el camino ante el Xelajú

Monterrey viene de empatar 2-2 de manera agónica ante Xolos. Un resultado en donde tuvieron que venir de atrás y depender de un golazo del refuerzo recién llegado, Lucas Orellano. De esta manera La Pandilla llegó a 7 puntos para colocarse en el sexto lugar general.

Ahora, Rayados busca recomponer el camino y empezar la Concachampions con victoria ante el Xelajú. Para este duelo llegarán con bajas sensibles, pues el cuadro de la Liga MX no contará con elementos como Sergio Canales, Carlos Salcedo y Víctor Guzmán.

Del otro lado, el Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco viene de ganar por segunda vez en la liga guatemalteca tras imponerse por 2-0 ante el Comunicaciones, siendo sublíder del torneo. Con este impulso anímico el cuadro de los Chivos espera ganarle a Monterrey, en especial porque estará apoyado por su gente en el Estadio Cementos Progreso, de Quetzaltenango, Guatemala.

Para este duelo no se sabe si Monterrey podrá contar con el flamante delantero Uros Durdevic, quien llega de los Zorros del Atlas con la misión de reemplazar a Germán Berterame, quien de marchó al Inter Miami de la MLS para cumplir su sueño de compartir cancha con Lionel Messi.

aar