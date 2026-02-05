Super Bowl 2026: Estos con los equipos más ganadores del Vince Lombardi en la historia de la NFL

Antes de 1967, la NFL se jugaba como se conoce hoy en día, pero sin el partido del Super Bowl, ya que el final de la temporada lo marcaban las finales de Conferencia, en donde se daban a conocer a los monarcas del lado de la Nacional y la Americana.

Sin embargo, fue hasta el año mencionado anteriormente cuando los directivos de la liga decidieron implementar el Super Bowl, un encuentro que llegó para revolucionar el deporte estadounidense y definir al campeón definitivo de la NFL, además de llamar la atención de muchas personas para crecer el fandom.

Actualmente, existen 59 ediciones del Super Bowl y solo dos equipos pueden presumir el primer lugar de la lista de máximos ganadores; aunque, por otro lado, hay varias franquicias que han llegado al Super Bowl, pero nunca han podido levantar el Vince Lombardi, como el caso de los Buffalo Bills.

Eyes on the prize 😮‍💨 pic.twitter.com/OzbY3wNW6g — New England Patriots (@Patriots) February 5, 2026

Estos son los 10 equipos más ganadores del Super Bowl

Desde su implementación en 1967, la NFL ha coronado en 59 ocasiones a los equipos de la liga, siendo los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers los equipos que más veces han levantado el Vince Lombardi en la historia del Super Bowl.

New England Patriots - 6 títulos

Pittsburgh Steelers - 6 títulos

Dallas Cowboys - 5 títulos

San Francisco 49ers - 5 títulos

Kansas City Chiefs - 4 títulos

Green Bay Packers - 4 títulos

New York Giants - 3 títulos

Denver Broncos - 3 títulos

Las Vegas Raiders - 3 títulos

Washington Commanders - 3 títulos

Cabe recalcar que, en caso de que los Patriotas de Nueva Inglaterra sean campeones del Super Bowl LX, la franquicia dirigida por Mike Vrabel se convertirá en el equipo más laureado en la historia de la NFL con siete cetros, seis de ellos conseguidos por Tom Brady.

WE'RE GOING TO THE SUPER BOWL ‼️ pic.twitter.com/iGmrQdf8EH — xz* - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 26, 2026

Tom Brady, el jugador con más títulos que todos los equipos de la NFL

Desde su llegada a la NFL con los New England Patriots, Tom Brady se convirtió en el mejor jugador de la liga, haciendo una gran mancuerna con Rob Gronkowski y Julian Edelman, logrando seis títulos con la franquicia de Nueva Inglaterra.

Sin embargo, cuando el mariscal de campo dejó a los Patriotas para volverse nuevo jugador de los Tampa Bay Buccaneers, la franquicia de Florida consiguió sacar del retiro a Gronkowski para volver a juntar a la dupla con Tom Brady.

En el único año que Brady estuvo con los Bucaneros, el jugador que utilizó el dorsal ‘12′ en su carrera logró su séptimo título de la NFL en su historia, convirtiéndose en el jugador más laureado de la historia y presumiendo más títulos en su vitrina personal que cualquier equipo en la liga.

DCO