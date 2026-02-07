América vs Monterrey: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX?

América recibe a Monterrey en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

Para cerrar con la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tendremos un partidazo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes entre el América y Monterrey, equipos que no empezaron el semestre con la mejor de las suertes, pero que buscarán los tres puntos.

El equipo local, las Águilas, tiene una victorias en los cuatro duelos previos de la Liga MX. El récord de los azulcremas incluye dos empates y una derrota para un total de cinco unidades y muchas dudas en el armado de la plantilla, así como en el funcionamiento de los jugadores.

Del otro lado, Rayados llega con 7 unidades luego de 2 victorias, un empate y una derrota. Ambos equipos firmaron jugadores nuevos recientemente, que esperan ayuden a tener mejores resultados en los partidos por venir, tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

¿Dónde ver el América vs Monterrey de la Liga MX?

El partido América vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

Día: 7 de febrero

Hora: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Señal: Canal 5, TUDN y Vix Plus

América antes de un partido en el Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: Especial

¿Debuta Raphael Veiga con el América?

Raphael Veiga, el flamante refuerzo del América para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya fue registrado y será decisión completamente de André Jardine si debuta ante Rayados del Monterrey.

El jugador ex del Palmeiras llegó el 31 de enero a la Ciudad de México para afinar detalles de su contratación con las Águilas, que ante Rayados quieren su segundo triunfo del semestre. El dos veces campeón de la Libertadores se une a las filas de Coapa para aportar calidad en el mediocampo.

Veiga, en la sesión de fotos, ayer, en Coapa. ı Foto: X / Club América

Después de este partido el América tiene una importante visita a Guadalajara para enfrentarse a las Chivas en el Clásico Capitalino, duelo en donde los tapatíos estarán como líderes invictos.

Del otro lado, los Rayados del Monterrey recibe en su cancha al León, como parte de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

aar