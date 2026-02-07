Toluca vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Toluca se enfrenta al Cruz Azul en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

En un partido de pronóstico reservado, el Toluca abre las puertas del infierno para recibir en el Estadio Nemesio Díez al Cruz Azul. El duelo forma parte de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y se realiza este sábado 7 de febrero.

La Máquina llega con cuatro triunfos al hilo en todas las competencias (3 de Liga MX y 1 en Concachampions), por lo que no será un rival sencillo para los actuales bicampeones del futbol mexicano, que en este duelo se presentan invictos en el Clausura 2026 con 2 victorias y 2 empates.

HOY JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA 🚂💙

¿Dónde ver Toluca vs Cruz Azul de la Liga MX?

El Toluca vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 7 de febrero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Azteca 7 y FOX ONE.

Día: Sábado 7 de febrero

Hora: 17:00 horas, CDMX

Canal: Azteca 7 y FOX ONE

Desde ahorita ya todos de ROJO 👹🔴

Nicolás Larcamón espera juego exigente ante Toluca

El entrenador del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, espera un partido exigente ante los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, le quitó un poco de presión al juego al comentar que solo de trata de un duelo de la fecha cinco.

“Sabemos que va a ser una parada sumamente exigente en la que nos vamos a jugar muchas cosas, pero en definitiva no deja de ser recién una quinta fecha de un torneo donde le restarán todavía muchos rivales”, dijo en conferencia de prensa.

Para el estratega de La Máquina lo importante de cara al juego ante los bicampeones es seguir sumando triunfos para aumentar la buena racha del equipo cementero.

¡Vamos con todo por nuestro cuarto triunfo en el torneo! 💙

Esta tarde toca visitar La Bombonera y la previa del partido trae el frente a frente entre Charly Rodríguez y Sebastián Córdova.



¡Juega con La Máquina en la Nueva Era! 🚂



El momio a que nos llevamos los tres puntos del… pic.twitter.com/kNGsrFm8P6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 7, 2026

“En definitiva, creo que es fundamental poder seguir en esta senda del triunfo. Logramos el cuarto triunfo consecutivo y ese deseo de extender esta buena racha y sobre todo contra un rival de tamaña jerarquía como Toluca”, comentó.

Sobre el reciente desempeño de sus pupilos indicó: “Creo que estamos nuevamente haciendo un gran trabajo, venimos puntuando muy bien. El otro día ganamos en una plaza muy difícil como lo era Juárez, después de dos triunfos consecutivos de local”.

