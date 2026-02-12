Puebla vs Pumas: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Puebla se enfrenta a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

Luego del tremendo fracaso en la Concacaf Champions Cup, los Pumas de la UNAM buscan recomponer el camino y seguir con su buen paso en la Liga MX cuando enfrenten al Puebla en el primer partido de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

En el torneo local los Pumas son uno de los cuatro equipos invictos. El cuadro comandado por Efraín Juárez se presenta al duelo en el Estadio Cuauhtémoc con nueve puntos, luego de dos victorias y tres empates.

El alto rendimiento KEM se trabaja día con día 🐾⚽️🔥#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/ZVF6qbRd0F — PUMAS (@PumasMX) February 13, 2026

Del toro lado, el Puebla tiene marca de un triunfo, dos empates y dos derrotas. Buscarán aprovechar el mal paso de los felinos en el torneo de la Concacaf para sumar su segundo partido de tres puntos.

¿Dónde ver el Puebla vs Pumas, Jornada 6 del Clausura 2026?

El partido Puebla vs Pumas, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 7, FOX ONE.

Día: Viernes 13 de febrero

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y FOX ONE

Última práctica antes de viajar a Puebla y disputar la jornada 6👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WCWoWCwOos — PUMAS (@PumasMX) February 13, 2026

Pumas se concentra en la Liga MX

Al quedar eliminados en la Concacaf Champions Cup, los Pumas de la UNAM concentrarán esfuerzos en la Liga MX. El único objetivo de los felinos debe ser ganar el torneo del futbol mexicano, el cual no ganan desde 2011.

El quedar fuera de la Concachampions ante un equipo de la MLS es un fracaso y eso lo saben bien en el Pedregal. De 2005 a la fecha la Liga MX ha ganado todas y cada una de las ediciones del torneo de la Concacaf, con excepción de dos veces y en ambas fueron los Pumas los que perdieron la final.

El viernes disputaremos la Jornada 6 con #GarraYEntrega 🐾@DHLMex trae para ti la información del partido 👇



🆚 | @ClubPueblaMX

🏟️ | Cuauhtémoc

🕰️ | 19:00

📅 | Viernes 13 de febrero

📺 | Azteca 7#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/scCUcHCe6K — PUMAS (@PumasMX) February 11, 2026

Pese al descalabro, en el Club Universidad esperan mejorar, como lo compartió Keylor Navas, que compartió un mensaje en sus redes en donde explicó que quedan objetivos por cumplir.

“Toca levantarse y mirar hacia delante. Hay otros objetivos por los que luchar! Siempre con fe y ganas de mejorar. GOYA”, escribió en su cuenta de Instagram el portero Keylor Navas.

