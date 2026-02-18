Isaac del Toro es segundo lugar de la tercera etapa del UAE Tour y sube al segundo puesto general

Con un cierre impresionante y un ataque feroz, el ciclista mexicano Isaac del Toro pasó del décimo al segundo lugar de la clasificación general UAE Tour 2026 luego de concluir en el segundo puesto de la tercera etapa del certamen, a 21 segundos de volver a la cima.

All heart on Jebel Mobrah💪



🥈 @ISAACDELTOROx1 takes second place on the first summit finish of the #UAETour 🇦🇪 and moves up to second overall.#WeAreUAE pic.twitter.com/CoOhJHiHJe — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 18, 2026

Tras haber perdido la cima de la clasificación en la crono, el Torito se repuso de gran manera en la parte de montaña, una de sus especialidades, y llegó a la meta 15 segundos detrás del italiano Antonio Tiberi (4:24:44), quien además de conquistar esta etapa se pone como líder del tour.

Latinoamérica domina entre los mejores del UAE Tour, al menos hasta la tercera parte de la competencia, pues además el pedalista nacido en Baja California encontramos en la tercera plaza general al colombiano Harold Tejada.

Podium duties called for @ISAACDELTOROx1 after stage 3 at the @uae_tour 😁



With a brave and determined display on the Jebel Mobrah, Isaac sits 🥈 overall.



🤏🏻 21 seconds separate him from the lead.#WeAreUAE | #UAETour pic.twitter.com/AUoqkD2rw3 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 18, 2026

RESULTADOS DE LA 3ª ETAPA

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché)

CLASIFICACIÓN GENERAL

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Harold Tejada (XDS Astana Team)

“Del Toro regresaba rapidísimo”

“Es increíble. Es un sueño hecho realidad. He soñado con esta victoria desde que me convertí en profesional. Por fin llegó después de que el inicio de la temporada ya fuera bueno desde la primera carrera”.

“Estaba esperando este día. Solo en los últimos 300 metros sentí que la victoria se acercaba. Pero desde el final de la subida, me sentía muy bien. Cuando me di cuenta de que Remco Evenepoel estaba en apuros y que Isaac Del Toro tampoco estaba arriba, no estaba seguro de si era un buen día para mí o si estaban esperando la final. Pero intenté hacer mi carrera.

“Ataqué y logré empujar al máximo hasta la meta. Oía que Del Toro regresaba rapidísimo. En el último kilómetro, usé toda la energía que me quedaba y fui a toda velocidad hasta la meta”, dijo.

aar