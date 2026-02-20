Pachuca remonta y le gana a los Tigres con un auténtico golazo de Kenedy; resumen y goles

El Pachuca visitó la cancha del Estadio Universitario para la Jornada 7 del Clausura 2026, encuentro que se le complicó al equipo de Guido Pizarro en el segundo tiempo por la expulsión del defensa central Joaquim y dejó ir dos puntos importantes ante los Tuzos tras el empate 1-1 en casa.

El conjunto de San Nicolás de los Garza comenzó controlando el juego en los primeros diez minutos del encuentro, metiendo en su campo a los visitantes y siendo más peligroso al momento de llegar a la portería de Carlos Moreno.

Aunque fue el Pachuca el equipo que abrió el marcador en Monterrey gracias a una buena definición de Salomón Rondón, la anotación de los Tuzos fue anulada por el árbitro central después de la revisión en el VAR, pues el silbante marcó una falta previa en la jugada del gol.

Seis minutos más tarde, al 39′, los Tigres volvieron a la carga en busca del primer gol del encuentro y, tras una gran jugada de Ángel Correa dentro del área, el argentino cedió la pelota para Ozziel Herrera, quien definió de primera intención y mandó a guardar la esférica al segundo poste de Carlos Moreno.

Llegó la segunda parte y los Universitarios comenzaron a sufrir en su casa, pues fue al minuto 49 de tiempo corrido cuando Joaquim derribó a un adversario cerca del área, pero al ser el último hombre en la defensa, el árbitro lo expulsó tras la revisión en el VAR.

Después de esa acción, el Pachuca adelantó líneas en el partido para ir por la victoria; el primer tanto cayó al 79′ de juego cuando los Tuzos tuvieron un tiro de esquina a favor y Salomón Rondón aprovechó el gran servicio de Víctor Guzmán para ganar el salto a cuatro defensas y mandar al fondo de la red la pelota.

Fue al minuto 88 de juego cuando llegó el golazo de Kenedy; el brasileño peleó la pelota ante dos jugadores de Tigres y terminó saliendo con la esférica controlada, vio a Nahuel Guzmán adelantado de su portería y con un disparo fuerte y tendido consiguió la remontada para el Pachuca.

Los Tuzos están recuperando el nivel con el Tano Solari y llevan tres victorias al hilo en el Clausura 2026, ante Juárez, Atlas y ahora le propinan un descalabro a los Tigres, conjunto que la siguiente semana enfrentará al América.

Con estos tres puntos, el equipo de la Bella Airosa llega a 14 puntos en el torneo y se coloca momentáneamente en la segunda posición de la tabla general.

DCO