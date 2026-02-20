Puebla vs América: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Puebla se mide al América en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

Lugo de perder en el Clásico Nacional, el América buscará regresar a la columna de las victorias cuando enfrente al Puebla como parte de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El cotejo se realiza en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, casa de La Franja.

A este cotejo las Águilas llegan en el décimo lugar de la tabla general, luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas. El conjunto comandado por André Jardine necesita empezar a obtener mejores resultados para entrar en puestos de Liguilla.

🎙️ André Jardine en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Jornada 7 contra Puebla. pic.twitter.com/kGoEOC06qn — Club América (@ClubAmerica) February 19, 2026

¿Dónde ver el Puebla vs América de la Liga MX?

El partido entre Puebla y América, de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 20 de febrero a las 21:06 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de

André Jardine va por cambios en su plantilla

De cara al duelo ante el Puebla, el entrenador del Club América, André Jardine, comentó que el mediocampista brasileño Raphael Veiga será titular por primera vez con las Águilas y que lo más seguro es que disputará los 90 minutos.

“Tuvimos el cuidado para que se adaptara a la altitud, al grupo, tiene muchas ganas de jugar con este club, con esta playera. No acostumbro a dar pistas, de quién juega y cómo juega, pero en este caso vale la pena porque sé que la afición tiene mucha ilusión de verlo de inicio y mañana será el primer partido en el que irá de inicio y probablemente jugará cerca de 90 minutos”, dijo.

Además, el estratega azulcrema no dejó en claro si el atacante estadounidense Alejandro Zendejas tendrá actividad. El extremo se ha perdido un par de duelos por una lesión, la cual en el América quieren llevar con cuidado para no exponerlo.

“Zende tuvo un desgarre pequeño en el gemelo en la pretemporada, se perdió una parte importante y cuando regreso sintió una molestia en la pierna. Lo queremos manejar con cuidado, a veces una lesión puede desencadenar otras, siempre tiene ganas de regresar cuanto antes, pero no queremos obligar a que cuando regrese tenga alguna recaída y no vuelva a pasar esto”, añadió.

aar