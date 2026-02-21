André Jardine deja un mensaje que espera darle esperanza al América

Luego de la goleada del América ante el Puebla, en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el entrenador André Jardine habló sobre la estabilidad que le traerá esta victoria, pues estaba esperando una actuación que le diera respuesta a los aficionados.

“Procuro no sacar todas las conclusiones después de un partido porque siempre cambia todo y ahora en este torneo no hemos ido del todo mal. Pero hoy era muy importante darle una respuesta a la gente y a nosotros en este partido para ganar”, indicó André Jardine en conferencia de prensa.

Las Águilas vencieron a una Franja que opuso poca resistencia y que no fue parámetro para evaluar si hay mejoría en el torneo. Lo destacable es que a la ofensiva parece que el equipo empieza a tener más variantes. Se estrenó el brasileño Raphael Veiga, quien abrió el marcador.

Al respecto de la actuación del exjugador del Palmeiras, quien tiene poco tiempo de llegado al futbol mexicano, el estratega de Coapa dijo que Veiga tiene oportunidad de llenar el hueco que dejó el chileno Diego Valdés, quien fue el último gran ‘10’ que tuvo la institución azulcrema.

“Veiga es un 10 de estos que son difíciles de encontrar, creo que para sustituir a Diego Valdés no es fácil porque Diego dejó la vara muy alta por el nivel que tenía, entonces creo que Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos de este equipo con un enganche, con un jugador que es creativo, que tiene goles, que va a tener asistencias y siento que aún tiene un margen bastante grande de evolución conforme se adapte al equipo”, dijo.

América golea a Puebla

El América olvidó lo ocurrido ante las Chivas el fin de semana pasado y para la Jornada 7 del Clausura 2026 visitaron la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde sacaron una importante victoria por marcador de 3-0 ante el Puebla, cotejo en el que Raphael Veiga se estrenó como goleador azulcrema.

Todos los 90 minutos, el conjunto de André Jardine tuvo el control del encuentro sobre la Franja, en el que el mediocampista brasileño tuvo su primera titularidad en el cuadro del equipo de Coapa.

El siguiente encuentro del América en el torneo local será ante los Tigres de Guido Pizarro, que perdieron en el inicio de la Jornada 7 ante el Pachuca, mientras que el Puebla se medirá al San Luis en la cancha del Alfonso Lastras.

aar