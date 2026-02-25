FMF inaugura el segundo Congreso de Futbol Formativo en Querétaro.

Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) inauguró el 2.º Congreso de Futbol Formativo, “El Modelo de Desarrollo Mexicano”, en el Centro de Congresos de la Ciudad de Querétaro, con más de 700 asistentes.

La ceremonia inaugural fue encabezada por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo; Steven Martens, Director Adjunto de Desarrollo Global del Futbol de la FIFA; Marc Spiegel, Propietario del Club Querétaro, y Mariana Gutiérrez, Presidenta de la Liga BBVA MX Femenil; se contó también con el acompañamiento de autoridades municipales y estatales. Linda Luna Rangel, Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, inauguró el evento en representación del Gobernador Mauricio Kuri González.

Este Congreso forma parte de la visión estratégica de la FMF para consolidar un modelo integral que fortalezca la base del futbol mexicano y acompañe el desarrollo de niñas, niños y jóvenes desde la infancia hasta el alto rendimiento.

Un nuevo modelo para fortalecer la base

Durante su intervención, Mikel Arriola reafirmó el compromiso institucional con la profesionalización del futbol desde sus cimientos:

“Hoy estamos en el Segundo Congreso de Futbol Formativo para hablar del nuevo diseño del modelo del futbol mexicano. Un estudio comparativo presentado por FIFA sobre el entorno del futbol amateur en el país permitió dimensionar su alcance y relevancia. A partir de este diagnóstico, se impulsa un nuevo modelo que fortalece la base desde etapas escolares, integrando a niñas, niños y jóvenes mediante iniciativas como el torneo escolar más grande en la historia del país, realizado con apoyo de la Secretaría de Educación Pública”.

El modelo contempla una estructura que conecta el futbol amateur, las fuerzas básicas y las ligas profesionales, ampliando la detección de talento en todo el territorio nacional.

Diagnóstico, acción y visión de largo plazo

En la ponencia inaugural, Ivar Sisniega destacó:

“El desarrollo del futbol mexicano comienza en la base: ahí se forman los primeros hábitos y se adquieren las habilidades fundamentales que determinan la calidad del jugador que llegará a los clubes profesionales y a la selección nacional”. Asimismo, subrayó iniciativas como Jugamos Todos —un programa para el desarrollo de habilidades motrices básicas y fundamentos del futbol— la Copa Nacional Escolar Conade-FMF, los programas de detección de talento de la FMF y la nueva Copa FMF para categorías sub-12 y sub-13, que se implementará en 2026.

Por su parte, Steven Martens, de la FIFA, señaló:

“El camino en la consolidación del futbol mexicano los necesita a todos: trabajar con pasión y compromiso con el desarrollo”. La participación de especialistas de la

FIFA, la UEFA y otras federaciones internacionales fortalece la visión del Congreso y permite adaptar estándares globales al contexto nacional.

Se discutió también el nuevo proyecto de certificación de academias y el nuevo modelo de formación de entrenadores de la FMF.

Segundo día de actividad: visión rumbo a la élite

La segunda jornada del Congreso, a realizarse el 26 de febrero, profundizará en los siguientes temas:

“Competir para formar: el sistema de competencias de futbol base en México”.

Plataforma de formación continua “Coaches’ Voice”.

“Retos del futbol formativo femenil en México”, moderado por Mariana Gutiérrez, con participación de representantes y cuerpos técnicos de clubes.

“Detección de talentos: en busca de las y los mejores”.

“Hacia la élite: el perfil del jugador mexicano rumbo 2030/2031”, moderado por Dulio Davino, con la participación de Rafael Márquez, Andrea Rodebaugh y Andrés Lillini.

Formación como pilar estructural

El 2.º Congreso de Futbol Formativo forma parte de una estrategia de largo plazo que coloca la formación como eje central del desarrollo deportivo en México.

Durante dos días, entrenadores, docentes, gestores de academias y representantes de clubes intercambian experiencias y mejores prácticas para elevar estándares, ampliar oportunidades y construir una ruta clara hacia la élite deportiva.