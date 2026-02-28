Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el América vs Tigres, de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

América se enfrenta a Tigres en la J8 del Clausura 2026 de la Liga MX

Para cerrar con la actividad de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tenemos el duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes entre el América y los Tigres, que necesitan empezar a sumar de a tres para mejorar sus resultados previos.

Las Águilas y los Incomparables llegan como el séptimo y el octavo, respectivamente, de la clasificación general. Los capitalinos tienen 11 unidades, una más que los regiomontanos. En cuanto a récord van casi similar. Los azulcremas marchan 3-2-2, mientras que los felinos 3-1-3.

¿Dónde ver el América vs Tigres de la J8 del Clausura 2026?

El América vs Tigres, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 28 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

Día: 28 de febrero

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Plus

América busca nueva victoria ante Tigres

Antes del partido entre América y Tigres el mediocampista Erick Sánchez habló de lo que le espera al equipo en el partido, además que se sumó a la conversación de los jugadores mexicanos que son demeritados por no ser extranjeros.

“Para mí sí, en lo personal sí, tiene razón, sí se quién lo dijo, y para mí, en lo personal sí porque estoy seguro que si cualquiera de los mexicanos que están ahora, o estamos en selección no fuera aquí estuviera vendido en Europa por la cantidad que sea. Creo es eso, de cierta manera, a lo mejor los equipos de Europa no se animen a buscar tanto acá”, dijo.

¡Estamos más que listos para la Jornada 8! 🦅🔝



Vayamos juntos, luchemos con todo. 👊 pic.twitter.com/AGs93IlpcE — Club América (@ClubAmerica) February 27, 2026

Sobre el tema agregó que en Europa los equipos no se interesan en los jugadores mexicanos porque no se les toma en cuenta. Pero reiteró que los futbolistas aztecas pueden formar parte de cualquier escuadra.

“No sé cual sea el motivo, el precio… no sé, creo que eso es algo que a mí no me corresponde decir pero para mí, sí, el ser mexicanos nos hace, o la gente en Europa piensa que no lo valemos, en lo personal, hay una calidad impresionante en todos los equipos, en los mexicanos que estamos, podríamos jugar en cualquier lugar”, indicó.

aar