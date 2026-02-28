Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Monterrey vs Cruz Azul, de la Jornada 8 del Clausura 2026

Monterrey se mide a Cruz Azul en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

En uno de los partidazos de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX los Rayados del Monterrey se miden a La Máquina del Cruz Azul en la cancha del Estadio BBVA.

HOY JUEGA EL CLUB DE FUTBOL CRUZ AZUL 💙🚂 pic.twitter.com/l5Z3PCWwKk — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 28, 2026

Los equipos llegan con realidades completamente diferentes. El cuadro local se encuentra estancado en la parte media de la tabla general con 10 puntos luego de tres victorias, un empate y tres derrotas, un semestre irregular para los Rayados, que a pesar de su plantilla no logran dar el salto de calidad.

Del otro lado es todo lo contrario. Los extranjeros de Cruz Azul, como Paradela, Palavecino y más, se encuentran jugando en su mejor versión y tienen a la escuadra celeste como uno de los mejores del equipo del torneo y vienen de quitarle el invicto a las Chivas.

JUEGA LA MÁQUINA CEMENTERA EN LA SULTANA DEL NORTE. 🔥



ES DÍA DE PARTIDO Y VAMOS JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS. 💙 pic.twitter.com/Lr5PN2hKdl — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 28, 2026

¿Dónde ver el Monterrey vs Cruz Azul de la Liga MX?

El partido entre Monterrey y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 28 de febrero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

Día: 28 de febrero

Hora: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Plus

🗣️ POHAAAAA



Le pusimos un micrófono a nuestro refuerzo nigeriano durante el entrenamiento. 🇳🇬 pic.twitter.com/m4hwfrqVkA — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 28, 2026

Cruz Azul va por la cima del campeonato

Cruz Azul llegaba como el sublíder del torneo, pero después del empate de Pumas ante Xolos bajaron al tercer peldaño. Sin embargo, La Máquina se podría colar hasta el primer lugar general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Jornada 8 puede empezar a definir muchas cosas, pues Chivas que sigue como el líder tiene un duro enfrentamiento ante Toluca en la casa de los Diablos. El Rebaño Sagrado no le va tan bien en el Infierno, por lo que la derrota está latente.

Si Chivas llega a perder se quedaría con 18 unidades y ahí es en donde Cruz Azul debe aprovechar con un triunfo sobre Monterrey, pues llegaría a 19 puntos y se convertiría en el nuevo manda más del campeonato.

