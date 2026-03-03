Real Madrid pierde segundo partido al hilo en LaLiga

EL REAL MADRID perdió por segundo partido consecutivo en La Liga española cuando una impresionante volea del delantero uruguayo Martín Satriano le dio el lunes a Getafe una sorpresiva victoria 1-0 en el estadio Santiago Bernabéu.

El resultado impidió que el club de la capital recortara la distancia de cuatro puntos con el líder Barcelona.

¿Se le escapa el título de liga al Madrid? Su director técnico Álvaro Arbeloa dijo que la diferencia se puede remontar.

El Tip: Álvaro Arbeloa registra cuatro derrotas en 12 partidos desde que tomó las riendas del Real Madrid en lugar de Xabi Alonso.

“Quedan 36 puntos y el objetivo es sumarlos todos”, afirmó Arbeloa, quien tomó las riendas del conjunto merengue a mediados de enero tras la destitución de Xabi Alonso. “Sé que ahora se ve negro y que no hay mucha esperanza cuando se pierde así, pero tenemos que seguir ganando. Aquí nadie tira la liga y nadie se rinde”.

El Getafe, decimoprimero, había perdido sus ocho enfrentamientos ligueros anteriores frante al Real Madrid y las atajadas tempranas del arquero David Soria evitaron que se quedara en desventaja.

Soria desvió por encima del travesaño un disparo de Arda Güler a mitad del primer tiempo, poco después de frustrar a Vinícius Júnior cuando quedó mano a mano.

4 tropiezos lleva el Real Madrid en LaLiga 2025-2026

El Madrid tuvo más la pelota, pero fue muy previsible y le faltó imaginación para generar jugadas de peligro También desperdició las pocas ocasiones que dispuso.

Getafe les pasó factura seis minutos antes del descanso. Un centro desde la derecha fue despejado de cabeza, pero el balón quedó a los pies de Satriano, quien prendió una volea al techo de la red desde 20 metros.

Fue el segundo gol en tres partidos para el atacante uruguayo, quien llegó cedido por el Olympique de Lyon durante el último mercado de fichajes.

“El partido salió perfecto. Sabíamos que habría situaciones, pero no tantas como a las que el Madrid está acostumbrado”, destacó José Bordalás, el técnico de Getafe. “El equipo trabajó fenomenal”.

En otro encuentro en el que echó de menos a Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el Madrid siguió dominando la posesión en el segundo tiempo. Antonio Rüdiger y el suplente Rodrygo estuvieron entre los que estuvieron cerca de conseguir el empate.