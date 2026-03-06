Dónde ver el partido entre México y Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 EN VIVO y GRATIS

Jugadores de México celebran su triunfo sobre Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Brasil es el segundo rival de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 este domingo 8 de marzo, luego de que el equipo dirigido por Benjamín Gil comenzó su participación en el torneo con una categórica victoria de 8-2 sobre Gran Bretaña.

El Tricolor enfrenta a Brasil en el Daikin Park de Houston, Texas, en busca de una segunda victoria que lo acerque a los cuartos de final de la sexta edición de esta competencia, en la que hace cuatro años fue semifinalista.

Arranque ganador. 🇲🇽🔥



Las reacciones de México tras el primer triunfo.

México ha participado en todas las ediciones del Clásico Mundial de Beisbol desde la primera en el 2006, pero Brasil lo hace apenas por segunda ocasión, luego de su debut en la del 2013, en la que perdió sus tres partidos en la fase de grupos.

¿Dónde pasan EN VIVO el México vs Brasil del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

La Selección Mexicana enfrenta a su similar de Brasil este domingo 8 de marzo en su segundo partido en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El juego arranca a las 18:00 horas del Centro de México, y se llevará a cabo en el Daikin Park de Houston, Texas.

Fecha : Domingo 8 de marzo

Hora : 18:00

Estadio : Daikin Park

Transmisión: Canal 9, ESPN, TUDN, Vix y Disney+

¿Cuáles son los otros rivales de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México es uno de los integrantes del Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la sexta edición del torneo que es organizado por la MLB.

La Selección Mexicana comparte sector con Brasil, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, uno de los anfitriones de la justa y principales candidatos a coronarse en la misma.

Los dos primeros lugares de cada uno de los cuatro grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 clasificarán a la ronda de cuartos de final, fase a partir de la cual todos los encuentros se llevarán a cabo en Houston y Miami.

San Juan (Puerto Rico) y Tokio (Japón) son las otras dos ciudades en las que se desarrolla el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

EVG