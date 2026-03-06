Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Brasil; encuentro amistoso femenil

La Selección Mexicana Femenil sigue preparándose de cara al Mundial del 2027, por eso la directiva organiza este encuentro amistoso ante su similar de Brasil para que no se pierda el ritmo de cara a su segundo compromiso en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.
Este compromiso promete muchísimas emociones, pues se mide una de las mejores selecciones de la región contra un equipo que ha sido campeón del mundo y también han levantado la Copa América Femenil
El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.
Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido amistoso México vs Brasil
El partido entre México y Brasil se jugará este sábado, 7 de marzo del 2026, en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN.
Fecha: sábado 7 de marzo del 2026
Hora: 17:00
Estadio: Ciudad de los Deportes
Transmisión: ESPN
México seguirá buscando su boleto para el Mundial después de enfrentar a Brasil
La Selección Mexicana Femenil se medirá ante su similar de Brasil para seguir preparándose de cara a su segundo encuentro en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, pues en su primer cotejo vencieron 7-0 a Santa Lucía para ponerse en el primer lugar del Grupo A.
Este partido también representa la oportunidad para que consigan su tercera victoria sobre la Verdeamarela, pues en 18 encuentros disputados solo tienen dos encuentros ganados ante las sudamericanas, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.
El partido amistoso entre México y Brasil estará lleno de sorpresas y emociones, y la afición mexicana tiene la misión de incomodar a las visitantes.
