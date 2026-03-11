Clásico Mundial de Beisbol: Estos son los posibles rivales de México en los cuartos de final del torneo

La Selección Mexicana de Beisbol se encuentra disputando el Clásico Mundial de este deporte en Houston, Texas, y el partido ante Italia será el último de la fase de grupos, pero en caso de avanzar a la fase de eliminación, la novena dirigida por Benjamín Gil tendría un partido complicado ante una potencia del rey de los deportes.

La novena italiana ha sorprendido a varios aficionados del beisbol con el tremendo nivel mostrado en sus primeros encuentros, pero los europeos podrían dejar fuera al combinado azteca si llegan a perder el compromiso, y este encuentro define al posible rival de la selección en la siguiente ronda.

Cabe recalcar que Italia lleva todos sus partidos ganados en el torneo y el último que tuvieron fue ante Estados Unidos, el cual terminaron llevándose por marcador de 8-6 para quedarse con el primer lugar del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol.

Hace tres años nació algo especial:

un equipo que hizo latir a todo México❤️‍🔥



Porque el beisbol siempre guarda algo para quienes siguen creyendo: una nueva oportunidad, una nueva revancha🫵🏻



Hoy comienza otro capítulo en el World Baseball Classic 2026🌎



El mismo sueño.

La misma… pic.twitter.com/1MDcFCAaZ3 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 6, 2026

Estos son los posibles rivales de México en los cuartos de final del Clásico Mundial

México tendrá una misión difícil si llega a avanzar a los cuartos de final de la competencia, pues en caso de lograr el pase, se tendría que ver las caras contra Canadá o Puerto Rico, dependiendo del lugar en el que termine el combinado que dirige Benjamín Gil.

Si el combinado azteca logra el primer lugar de su grupo, se enfrentaría al combinado puertorriqueño, mientras que asegurar el segundo puesto de la tabla significaría enfrentarse ante Canadá en la siguiente fase, equipos que perdieron solo un encuentro y ganaron 3 durante la fase de grupos.

Hace tres años, la Selección Mexicana quedó eliminada por Japón, con una gran actuación de Shohei Ohtani en el diamante, pero este año equipos. Como Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana o la propia Italia llegan con un roster muy poderoso para competir por el título.

“Sentimos los aplausos y las buenas vibras. Si están en el estadio se escuchan y si están en otra parte se sienten”: Benjamín Gil. #EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/GGZGh3SvLI — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 11, 2026

México quiere superar lo realizado en 2023 en el Clásico Mundial de Beisbol

Hace tres años, la novena mexicana hizo soñar a todo un país con su participación en el Clásico Mundial de Beisbol de aquel año, pero este 2026 el equipo de Benjamín Gil buscará superar lo realizado en la edición pasada del certamen, en el que se quedaron a una victoria de la gran final.

En aquella ocasión, la Selección Mexicana se midió ante Puerto Rico en los cuartos de final, partido que terminó 5-4 a favor de los aztecas, y en la semifinal se vieron las caras con Japón, el favorito del torneo, pero a pesar de ir ganando en el marcador, los nipones le dieron la vuelta al marcador para pasar a la gran final.

Este año la ilusión vuelve y las ganas de ver a la novena mexicana en el diamante son inevitables, esperando que mejoren lo realizado en 2023, pues el título del Clásico Mundial de Beisbol es un sueño de todos los fanáticos aztecas.

