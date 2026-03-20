Cruz Azul rescata un empate agónico ante el Mazatlán para llevarse un punto de visita

El Cruz Azul se metió a la cancha del Estadio El Encanto para enfrentarse al Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026, encuentro que terminó 1-1 y La Máquina rescató el empate con un gol agónico de Gabriel Fernández al minuto 87 de tiempo corrido.

El primer tiempo del compromiso terminó con el 0-0 parcial en el electrónico, pero sin un dominio por parte de los cementeros, pues el equipo de Sergio Bueno también tuvo oportunidades al ataque para poner el primer tanto de la noche.

Sin embargo, fueron los Cañoneros los que anotaron primero en el cotejo; fue al minuto 48 de tiempo corrido cuando Josué Ovalle aprovechó un rebote que dejó Kevin Mier dentro del área y con un remate de cabeza mandó a guardar la esférica.